Ellen DeGeneres confiesa que su padrastro abusaba de ella: "No se lo quería contar a mi madre, quería protegerla"

La conocida presentadora estadounidense Ellen DeGeneres ha relatado en el programa 'My Next Guest Needs No Introduction' que sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro cuando era menor de edad.

DeGeneres ha narrado cómo comenzaron los abusos: su madre padecía cáncer de mama y ella solo tenía 15 años. Con la voz entrecortada, la presentadora aseguró que su madre se ausentaba de la ciudad a causa de la enfermedad: "Mi padrastro me dijo que había sentido un bulto en su pecho, y que necesitaba palpar los míos porque él no quería disgustarla, pero necesitaba tocármelos".

"Yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que todos los pechos son diferentes y... en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocar mis pechos. Después intentó hacerlo una vez más, y luego, otra vez más", recordaba.

Poco a poco, el acoso fue a más. Su padrastro intentó "tirar la puerta abajo" para conseguir pasar a su dormitorio cuando ella se encontraba en el interior: "Le di una patada a la ventana y salí corriendo porque sabía que eso iba a ir a más. Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla. Sabía que eso iba a arruinar su felicidad", declaraba la presentadora.

Ahora, asegura, está "enfadada" consigo misma: "Yo era demasiado débil para afrontarlo. Tenía 15 o 16. Nunca debí haberla protegido. Debí haberme protegido a mí misma y no esconder a mi madre lo que había pasado durante varios años y después decírselo".