El testimonio de la víctima de la violación múltiple en San Fermín: "Me tiraron al suelo, me quitaron el sujetador y los botones del pantalón"

Comenzaron a agarrarla de los hombros y a abrazarla, ahí ya empezó a sentirse incómoda hasta que terminaron metiéndola en un portal. Es lo que cuenta la joven que denunció una agresión sexual la primera noche de San Fermín. Lo recoge el atestado policial al que ha accedido 'El Español'.

"Una vez dentro me rodearon los cuatro y me tiraron al suelo. En esa posición me quitaron el sujetador y los botones del pantalón", lamenta la víctima. Cuenta que se bloqueó por completo. "Intenté escapar, pero no pude, incluso, me taparon la boca para que no gritara", explica.

Los presuntos agresores continúan detenidos en prisión provisional, pero no son los únicos que han sido arrestados por agresión sexual durante San Fermín 2016. Este jueves un varón de 20 años ha sido detenido por agredir presuntamente a una joven menor de edad de Vitoria, pero la juez de guardia ya lo ha dejado en libertad. "En el último momento no quiso seguir la relación y parece ser que hubo forzamiento", detalla Lola Rodríguez, de la asociación 'Andrea'.

Por su parte, el alcalde ha vuelto a insistir en la efectividad de los cuerpos de seguridad. "Cerca del 90% de los que han cometido este tipo de delitos están a buen recaudo encerrados", destaca Joseba Asirón, alcalde de Pamplona. Una lucha contras las agresiones y abusos sexuales que este año se ha hecho fuerte.

"Hay también muchas agresiones de baja intensidad, eso confirma que no se permite ni lo más mínimo", recalca Iratxe Álvarez, miembro de la plataforma 'Sanfermines en Igualdad'. No se cansan de gritar que 'no' es 'no'.