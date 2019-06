El surrealista vídeo que muestra cómo una banda toca la canción de Titanic mientras se inunda un centro comercial

El centro comercial Plaza Patria de la ciudad de Guadalaja en México comenzó a inundarse tras sufrir filtraciones por el techo. Las imágenes muestran cómo el agua caía intensamente y, en vez de salir de allí a toda prisa, la banda que se encontraba allí tuvo una idea mejor.

Tal y cómo han grabado varios usuarios de Twitter, la banda cogió sus instrumentos y comenzó a tocar la banda sonora original de Titanic, la mítica canción de Celine Dion, My heart will go on. Esta sintonía se usó en la película cuando el barco comenzó a naufragar.

Los usuarios han querido destacar cómo reacciona su país ante situaciones de emergencia y han tirado de humor para reírse de las imágenes: