El regreso de la lluvia no parece suficiente: las cosechas están en peligro por la falta de precipitaciones

Ha llovido, pero no lo suficiente. El río Pas casi no tiene agua y José Antonio López, de la Sociedad de Pesca 'FARIO', no puede pescar: "Recuerdos muy buenos de grandes pescas y de pasártelo fenómeno".

Señala que, en esta época, el agua debería rebasar cierta altura, pero que cada año, el nivel es más bajo: "Circunstancias del tiempo, de que llueve menos, nieva muchísimo menos".

En el norte de España ha caído un 90% menos del agua de lo que suele llover en este mes. Y la sequía afecta a otras regiones.

En Sevilla los olivos de Adrián Moreno, de COAG-Arahal, necesitan que llueva más de lo que lo ha hecho estos últimos días. "Para que dé aceite tiene que estar la planta sana, entonces para que este sana tiene que tener agua cuando la demanda".

Pero no ha sido suficiente. Las aceitunas han mejorado su aspecto, pero no van a producir el aceite esperado. "Cuando en Arahal lo normal es que llueva 600 o 700 litros por metro cuadrado hace ya muchos años, este año no ha llegado a 300", explica Moreno.

En el sur de la Península ha llovido un 60% menos de lo habitual, mientras que en Valencia sólo una cuarta parte. Algo nefasto para la campaña de cítricos.

José Barrés, de AVA-ASAJA, no ha podido regar lo suficiente sus naranjas y no alcanzan el tamaño adecuado. "Se van a tener que depreciar porque al no alcanzar el calibre reglamentario pues esto no lo quiere comercio. Esto se va a perder todo".

Aunque no está todo perdido. Si llueve en los próximos meses con normalidad, podría salvarse la próxima campaña.