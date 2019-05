El mensaje de Josefa a su ex Bernardo Montoya: "Eres un cerdo, ojalá el alma de Laura Luelmo se te meta en el corazón"

Josefa, expareja de Bernardo Montoya, acusado del asesinato de Laura Luelmo, se ha declarado inocente ante la juez por el crimen. "Yo no he matado a nadie", ha asegurado, "el único que me acusa es el asesino este asqueroso".

La mujer ha negado así la versión de Montoya, que la responsabiliza del asesinato de la joven, asegurando que fue ella quien mató a Laura a martillazos, por celos. Además, se ha referido al que fuera su pareja como "un delincuente de los grandes". "Es un asesino y lo va a pagar con creces", ha afirmado.

También ha afirmado que está desintoxicada y que no sería capaz de matar a nadie. "No me drogo desde hace más de dos años y me va muy bien", ha dicho, "nunca he matado a nadie ni mataría".

Además, en declaraciones recogidas por 'Telecinco' fuera del juzgado, Josefa se ha dirigido a Bernardo Montoya, a quien ha enviado un contundente mensaje: "Me cago en tu perra cara", le ha dicho, "eres un cerdo y ojalá que el alma de Laura Luelmo se te meta en el corazón y te coma el cerebro".

"Eres un asesino de los malos y te van a matar en la cárcel", ha agregado Josefa, que pese a haber defendido su inocencia ante la magistrada de momento sigue imputada.

"Es una pena lo que le hiciste a Laura Luelmo y ahora quieres meterme a mí", ha proseguido, "pues mira, he recuperado a mi hijo, está aquí conmigo y ahora nos vamos a tomar una copita a tu salud". "Lo van a matar en la cárcel, porque no va a salir de allí", ha concluido sobre Montoya.