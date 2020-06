Desde que se aprobó el matrimonio homosexual en España, hoy hace 15 años, se han casado más de 54.000 parejas del mismo sexo, aunque más hombres, que mujeres. A día de hoy, ya hay una treintena de países que han legalizado los matrimonios igualitarios.

El de Emilio y Carlos fue el primero en España, después de 30 años de relación. Fue una boda que se celebraba solo 11 días después de aprobarse la ley y ante más de 80 medios acreditados.

Hoy la pareja lo recuerda como un "sueño realizado". Explican que se enteraron de que serían los primeros el mismo día de la boda y lo cierto es que durante 10 días fueron los únicos que se atrevieron. Fue histórico, un bálsamo, afirman, que dio seguridad a miles de personas.

Y es que, como Emilio y Carlos, Isaac y José también esperaban poder legalizar su unión. Ellos se casaron el 13 de mayo de 2006 e hicieron una segunda luna de miel. La primera ya la habían celebrado años antes, frente a la imposibilidad de casarse por ser homosexuales.

No sabían si algún día podrían llegar a hacerlo, pero ellos llevaban ocho años de relación y siempre habían tenido planes de boda. Cuando se aprobó la ley no pensaban que fuera real. "Lo vivimos con mucha emoción porque pensábamos que era algo que no iba a llegar", explica la pareja.

La norma supuso un empujón de legalidad que "hacía mucha falta", y celebran que todavía haya "una gran mayoría que cree que todos somos iguales ante la ley". Pero reconocen que queda mucho por cambiar, sobre todo, dicen, en materia de educación.