La historia del marinero que sobrevivió a un naufragio gracias a un chaleco salvavidas hecho con sus vaqueros

Arne Murke, de 30 años, se encontraba navegando con su hermano en la costa de Nueva Zelanda cuando las condiciones del mar empeoraron. El temporal hizo que el barco se escorase, lanzando a Murke por la borda y arrastrándolo por el mar.

Este marinero, con más de 20 años de experiencia en altar mar, trataba de realizar un trayecto en barco junto a su hermano Helga desde Nueva Zelanda hasta Brasil.

"Mi hermano vino a buscarme. Tiró un chaleco salvavidas con una cuerda por la borda, pero el oleaje era de tres metros y no pude alcanzarlo. Entonces el motor explotó y me quedé solo flotando en el agua sin chaleco salvavidas. Solo mi camiseta y mis vaqueros", relató Murke al medio NZ Herald.

Con la mente fría y sin dejarse llevar por el pánico, Murke recordó una técnica empleada por los Navy Seals, y transformó sus pantalones vaqueros en un chaleco salvavidas que le permitiera flotar.

"Lo vi hace muchos años y siempre pensé que si alguna vez me pasaba, lo haría", contó el marinero.

Hizo nudos en los extremos de la parte de las piernas y los infló repetidas veces, pero por las bajas temperaturas del agua empezó a sufrir hipotermia. "Mientras estaba en el agua pensé que no podría dejar a mi hija sin padre. Esa fue mi mayor motivación", dijo Murke.

"Las olas rompían sobre mí y me estaba enfriando. Mis piernas empezaron a temblar. Necesitaba volver a inflar los vaqueros porque perdieron un poco de aire. Estaba agotado, así que me hundí, pero no podía usar mis brazos porque no quería perder mis jeans", relató.

Después de aproximadamente tres horas y media en el agua, Arne fue finalmente descubierto por un helicóptero de rescate de la bahía de Hawke, que estaba realizando una gran búsqueda junto con los guardacostas y la Fuerza Aérea.