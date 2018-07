El juez que condena a Juana Rivas dice que no hay rasgos que demuestren que ella sufrió violencia machista

Juana Rivas ha sido condenada a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos, así como a indemnizar al padre, el italiano Francesco Arcuri, con 30.000 euros y al pago de las costas.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Granada, condena a Rivas como autora de dos delitos de sustracción de menores a dos años y medio de prisión por cada uno de ellos.

En la sentencia, el juez no ha tenido en cuenta la denuncia que interpuso Juana Rivas en 2016, es más, dice que no hay ningún rasgo ni físico ni psicológico que demuestre que sufrió violencia machista y que, además, no habría peligro para sus hijos a la hora de volver a su entorno paterno.

Rivas se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y otro de desobediencia al haber permanecido en el verano de 2017 un mes en paradero desconocido con sus dos hijos para no entregarlos como ordenaba una sentencia firme al padre, al que ella había denunciado por maltrato.