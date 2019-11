Valeria Quer ha salido de la tercera sesión del juicio visiblemente enfadada tras la declaración de un testigo que ha cambiado la versión que dio ante los medios.

"Me he salido porque me he puesto nerviosa al escuchar mentiras. Se trata de la muerte de mi hermana que no se puede tomar a la ligera, como se está tomando esta gente su declaración", ha apuntado.

La hermana de Diana Quer se refiere al testigo que aseguró en una entrevista que escuchó gritos. Éste ha cambiado su versión asegurando que pasadas las 12 de la noche tomó unas cervezas y se durmió alrededor de las 2 de la madrugada.

"Me parece una falta de respeto. Haces una declaración y de repente vienes y dices que no ha pasado nada, que no has escuchado nada. Se trata de la vida de mi hermana, se trata de la vida de una persona", ha señalado Valeria visiblemente irritada.

"Este hombre que ha declarado no me parece un hombre, cualquier hombre de verdad siempre tiene corazón", ha espetado, recalcando que "es muy triste".

La joven también se ha referido a 'El Chicle' apuntando que es "un depredador sexual que iba a institutos a mirar a niñas": "Eso no es un ser humano, es un monstruo, se está juzgando a un monstruo y espero que se haga justicia".

Finalmente ha aclarado que no sabe nada de su madre, Diana López-Pinel, y que tampoco es conocedora de la razón por la que no está asistiendo al juicio: "Ni quiero saberlo, estoy muy tranquila con mi padre".

"El que me ha dado apoyo durante todo este tiempo ha sido mi padre, a mi madre no he sabido nada, mi madre ha podido contactar conmigo y no ha querido", ha zanjado pidiendo que no se le dé protagonismo a la disputa familiar.