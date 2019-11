La hermana de Diana Quer, que hoy ha acudido a la segunda sesión del juicio a 'El Chicle', ha lanzado otro mensaje a través de las redes sociales en el que asegura que "no es solo un duelo" el que está pasando.

"No es solo una persona a la que echo de menos, pero creo que lo mejor es salir ahora de esto y no volver a caer y sufrir", señala la joven, que asegura estar muy afectada: "Sinceramente siento que recibo golpe tras golpe de la vida y que un día no voy a poder levantarme".

A pesar de este mensaje publicado en redes, Valeria Quer asegura que llega "fuerte" al juicio: "Hay que estarlo, no queda otra. Hay días que vendré y otros que no".

Además, la hermana de Diana apunta que hay que "hacer justicia con fuerza y con la cabeza bien alta" y, preguntada sobre de dónde saca la fuerza, contesta tajante: "Me la da mi hermana".

Juan Carlos Quer, que este martes se le pudo ver visiblemente emocionado en el juicio, ha asegurado en este segundo día que es importante que Valeria acuda a la sesión porque Diana "fue su compañera de vida y su compañera de juegos".

"Quiero que quede constancia de que no solamente diana se fue, todos hemos muerto un poco con ella", ha señalado a las puertas de los juzgados.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, acogió este lunes la primera sesión del juicio contra 'El Chicle' por la desaparición y asesinato de Diana Quer en 2016. Hasta 500 días después no apareció su cuerpo.

En la jornada de este miércoles están llamados a declarar la exmujer del acusado Rosario Rodríguez -que llegó a estar investigada en este caso- y otros cuatro familiares del encausado.

También deberán prestar declaración como testigos otras cuatro personas llamadas por la acusación para testificar en relación con otros comportamientos de 'El Chicle'.