Vicente Calvo, el abuelo de la joven desaparecida en la localidad valencia de Manuel tras citarse con un desconocido, ha asegurado a laSexta que no tienen ninguna esperanza de encontrar con vida a Marta Calvo.

"No tenemos ninguna esperanza, poca no, ninguna. Ninguna porque con los días que hace, ¿qué quieres esperar?", señala el hombre en declaraciones a laSexta, asegurando que no saben "nada" de la joven.

Su abuelo la defiende como "una chica normal de la época de ahora" y asegura que su madre se desplazó hasta la vivienda del sospechoso en la localidad de Manuel, lugar donde Marta se había geolocalizado antes de desaparecer sin dejar rastro: "La madre fue allí y se personó. Él dijo 'aquí yo no conozco a ninguna Marta', y a los dos días desaparece él de casa también".

Vicente también explica que la joven "no conducía ni tenía carné" por lo que alguien la tuvo que llevar de Valencia hasta esa localidad: "¿Dónde andarán? Vete tú a saber donde andarán. Nada bueno seguro, por los días que hace".

Agentes de la Guardia Civil han localizado en un pueblo costero de Valencia el coche del principal sospechoso de la desaparición. Según recoge el diario 'Levante', se trata de un Volkswagen Passat de color oscuro y fue hallado hace varios días por investigadores del grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia.

Estos agentes encontraron el vehículo en una nave en la que un amigo del sospechoso iba a proceder a desguazarlo. Según su testimonio, recogido por el citado medio, el hombre le pidió que lo hiciera desaparecer porque había sufrido un problema grave.

Tras este hallazgo, los agentes a cargo de la investigación procedieron a analizarlo de manera completa en busca de pruebas que arrojen luz sobre la desaparición de Marta.

Últimos datos sobre su desaparición

La casa situada en la localidad valenciana de Manuel donde despareció Marta Calvo tras citarse con un desconocido fue limpiada a conciencia, según consideran los investigadores. Según ha informado 'Espejo Público', cuando los propietarios de la vivienda, que estaba alquilada al principal sospechoso, abrieron las puertas para que accedieran los investigadores, se desprendió un fuerte olor a limpio que llamó la atención de los agentes.

El sospechoso es un hombre de nacionalidad colombiana, de tez morena, con gafas, barba y de unos 35 años. El hombre tiene antecedentes y, según apunta el periodista Luis Rendueles, la principal hipótesis es que Marta acudió libremente a esa casa, lugar donde ocurrió "algo".

La madre de Marta Calvo se desplazó desde Valencia hasta la localidad de Manuel después de que su hija no respondiera a los mensajes ni a las llamadas. La mujer llegó hasta la casa donde su hija le había mandado la ubicación antes de desconectarse el móvil.

Según ha informado 'Las Provincias', la mujer localizó la vivienda del joven que había quedado con su hija y llegó a hablar con el hombre para preguntarle por el paradero de su hija. El sospechoso le aseguró que no conocía a ninguna joven que se llamara Marta.

Ella también preguntó a varios vecinos y, tras no poder encontrarla, presentó la denuncia por desaparición. Hasta ahora, no se sabe nada se sabe sobre el paradero de Marta Calvo. El último rastro se localiza a las 5:55 de la madrugada en la casa del sospechoso.

Tras varias semanas sin tener noticias de Marta, la tristeza ya es notable en el seno de la familia, que está "preparada para lo peor". La Guardia Civil, que sigue investigando la desaparición, ha hecho un llamamiento "urgente" a través de redes sociales para localizarla.