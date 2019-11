La madre de Marta Calvo se desplazó desde Valencia hasta la localidad de Manuel después de que su hija no respondiera a los mensajes ni a las llamadas. La mujer llegó hasta la casa donde su hija le había mandado la ubicación antes de desconectarse el móvil.

Según informa 'Las Provincias', la mujer localizó la casa del joven que había quedado con su hija y llegó a hablar con el hombre para preguntarle por el paradero de su hija. El sospechoso le aseguró que no conocía a ninguna joven que se llamara Marta.

Ella también preguntó a varios vecinos y, tras no poder encontrarla, presentó la denuncia por desaparición.

Nada se sabe sobre el paradero de Marta Calvo, desparecida el pasado 7 de noviembre en la localidad valenciana de Manuel, en la comarca de la Ribera Alta. Su último rastro es de las 5:55 de la madrugada y la sitúa en la vivienda alquilada de un hombre de nacionalidad argentina en la localidad de Manuel.

Los vecinos le describen como un hombre de tez morena, con gafas, barba y de unos 35 años. Además, apuntan que tenía un coche estilo ranchera que aparcaba en la puerta.

Por su parte, Pura Atienza, alcaldesa de Manuel, explicó que no conocían al vecino con el que supuestamente quedó Marta y que no saben con exactitud desde cuando estaba residiendo en el pueblo: "No conocíamos a este vecino, no tenemos noticias de cuando empieza a vivir aquí".

Supuestamente la joven quedó con un desconocido a través de una página de citas en internet, una versión que, según informa 'Las Provincias', niega un familiar: "El hombre que están buscando conoció a Marta en una discoteca y no a través de internet como se ha publicado".

Además, tras varias semanas sin tener noticias de Marta, la tristeza ya es notable en el seno de la familia, que está "preparada para lo peor".

La Guardia Civil, que sigue investigando la desaparición, ha hecho un llamamiento "urgente" a través de redes sociales para localizarla.