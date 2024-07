Kiara Monrroy, víctima de una agresión tránsfoba, cuenta a laSexta cómo fue violentada por un conductor de taxi en Barcelona: Cuando me escuchó el tono de voz, me pidió que me bajara del coche", recuerda. Sin embargo, ella se negó, y le dijo que solo se "bajaría si los Mossos intervenían".

Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, señala al denuncia que "esto se está convirtiendo, además, de una manera peligrosa en una normalización las agresiones". Solo en el último año, 250.000 personas LGTBI sufrieron alguna agresión física o sexual, lo que supone un aumento del 13%.

Para las asociaciones LGTBI, es como volver a épocas pasadas, en las que, tal y como expresa Mar Cambrollé, "salían con bates de beisbol y con cadenas a buscar un 'maricón' o un trans para darle una paliza". "Volvemos a unos tiempos en los que tenemos que encerrarnos no solo en los armarios, sino quitarnos nuestra manera de ser", lamenta en la misma línea Kiara Monrroy.

Durante su proceso de transición, Hugo también fue agredido. "Empezaron a decirme: 'Mira la puta bollera esa, o el travesti o lo que coño sea'". Y un simple cruce de miradas desató la violencia: "Vino y empezó como a arrancarse la camiseta, y me dio un cabezazo". Sin embargo, la agresión no acabó ahí, sino que "volvió otra vez y desde atrás" agredió a Hugo en la cara. La víctima de la agresión lo denunció, pero no todos se atreven. "Si solo se denuncian dos de cada 10 agresiones, no vemos una respuesta por parte de la justicia", manifiesta la presidenta de la Federación Plataforma Trans.

Esta semana, la Audiencia de Barcelona sentenciaba que no veía delito de odio en un ataque a un joven. "¿Por qué no es el delito contra su homosexualidad? Porque una frase como 'Te voy a hacer hetero a hostias' es una frase constitutiva de delito", denuncia Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+.

La denuncia de Hugo, nos cuenta, tampoco sirvió para nada: "No ha pasado absolutamente nada con ellos; son 'delitos leves'". Todo se quedó en un simple "perdón" vía telemática por parte del agresor. "Si no te matan o no te hacen algo, no se actúa, pero da igual cuando actúen, porque tú ya no estás", lamenta la víctima de una agresión tránsfoba. La respuesta para esos casos llegaría demasiado tarde.