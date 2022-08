Rubén Nevot, víctima de una agresión LGTBfóbica, grabó las amenazas de muerte que sufrió al grito de "maric** de mierda". Y todo, cuenta Rubén Nevot, empezó el domingo pasado por la noche, cuando se vio acorralado por tres de sus vecinos. "Me dijeron que me iba a apuñalar y que me iba a ir al cementerio como mi padre", ha contado el joven, a lo que ha añadido que recibió "una patada en el cuello, otra en la espalda, e insultos de maricón".

El joven denunció lo ocurrido al día siguiente. Sin embargo, lejos de aplacarles, dice, se alteró la situación. "Cuando reciben la denuncia, a los mismos policías les dicen que cuando ellos se vayan van a bajar a mi casa a matarme", ha relatado. Fue entonces cuando Rubén recibió este audio: "Cuando se vaya la Policía, voy a bajar a tu casa y te voy a matar, maric**, te voy a cortar el otro brazo".

Ya hay tres denuncias interpuestas, pero hasta que llegue el juicio en noviembre la única medida cautelar es una prohibición de comunicación de los presuntos agresores. "Nos preguntamos cómo es posible que sus agresores, siendo sus propios vecinos, no estén bajo ninguna medida de seguridad que les impida volver a agredir", manifiesta al respecto Daniel Marín, presidente de 'La Pluma'.

Ahora, Rubén, cuenta, necesita ayuda psicológica y, a la espera de juicio, pide protección policial porque, tal y como expresa, vive "con miedo".

laSexta se ha puesto en contacto con los presuntos agresores, quienes se niegan a dar explicaciones por teléfono y dicen que solo lo harán cara a cara.