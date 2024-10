A día por año. Así ha crecido el tiempo de espera medio para que en España te den una cita médica. Así ha crecido de 2018 a 2023, desde los cuatro días de hace más de un lustro a los nueve de hace menos de doce meses. Y es que siete de cada diez personas tienen que esperar más de 48 horas para ser atendidas. El tiempo para que te vea un especialista o para ser operado, cada vez mayor.

"Yo tengo un tema crónico que ya es para todo el año. Como te despistes y ya solo por llamar... pues eso, cinco, seis o siete días", cuenta Juan Carlos.

Hay quien tiene más suerte... pero la gran mayoría no. Hay quien tiene que esperar mucho, "demasiado", como dicen quienes están dentro del segundo grupo, para que les atiendan en su centro de salud.

Así, al final, hay quien no tiene más opción que recurrir a la sanidad privada. "No tengo otra. Me voy allí y como mucho al día siguiente me atienden", cuenta Sandra, quien tiene varias patologías y no puede permitirse esperar tanto.

La otra opción, a urgencias aunque sea por un catarro, algo que provoca la saturación del servicio: "Sabes que aquí si vienes te atienden".

En cuanto a comunidades, es Canarias donde más cuesta lograr una cita. Cerca del 80% tiene que esperar más de 48 horas. Tras las islas, Andalucía y Madrid con un 78% y un 74% respectivamente.