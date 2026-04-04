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Hay dos investigados

Tragedia en los 'Propofest': la muerte de un médico destapa un escándalo de robo de fentanilo y propofol en hospitales de Argentina

Los detalles Investigadores han descubierto que sanitarios robaban en los centros donde trabajaban para consumir en fiestas clandestinas. El consumo de drogas se hacía con fines sexuales y para entrar en un estado de "relajación extrema".

Escándalo robo de fentanilo y propofol en Argentina
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El cuerpo de Alejandro, un médico argentino de 31 años, fue encontrado en su casa de Buenos Aires el 20 de febrero. Según los investigadores, el sanitario tenía una vía intravenosa conectada con restos de propofol y fentanilo. Estos fármacos, utilizados para anestesiar en intervenciones médicas, fueron robados del Hospital Italiano de Buenos Aires y le provocaron una sobredosis. Él era anestesista, pero de otro hospital a escasos cinco kilómetros de distancia.

Tras su muerte, los investigadores han destapado un escándalo. Y es que estas sustancias no eran de uso particular, sino que las consumían en fiestas clandestinas conocidas como 'Propofest', a las que acudían médicos y residentes de hospitales de la ciudad. "Roba el propofol y lo redistribuye. Con el propofol que *** le da, se lo comparte a un compañero de anestesia, el chabón se hace una infusión continua de fentanilo y propofol y se muere", ha expresado un residente de un hospital.

Este consumo de drogas se vendía en los eventos como "Viajes controlados" con dos utilidades: uno, con fines sexuales y, otro, para que esos clientes consiguiesen entrar en un estado, señalan medios argentinos, de "relajación extrema".

Todavía hay muchas incógnitas que resolver en relación a este caso, pero la Justicia argentina ya ha imputado a dos anestesistas que podrían estar implicados en el robo y la distribución de propofol y fentanilo. En sus hogares, los agentes encontraron medicamentos y jeringuillas.

Por su parte, el hospital implicado ha asegurado que ha tomado las medidas pertinentes y que esos dos anestesistas ya no ejercen en el centro sanitario.

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