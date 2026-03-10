Disponibles las 24 horas del día y sin libertad para salir al exterior: la Policía libera a cinco mujeres explotadas sexualmente en Torre-Pacheco

Agentes de la Policía Nacional han liberado a cinco mujeres víctimas de explotación sexual en un prostíbulo situado en la localidad murciana de Torre-Pacheco

Los detalles La investigación se inició en marzo de 2025 después de que una mujer contactara con los agentes y denunciara que estaba siendo explotada sexualmente en una casa prostíbulo junto a otras jóvenes extranjeras, presuntamente captadas mediante engaño y sometidas a condiciones laborales abusivas.

Según la investigación policial, las víctimas carecían de libertad para entrar o salir del domicilio y estaban obligadas a consumir alcohol con los clientes. Además, el propietario del local había instalado cámaras de videovigilancia en todas las estancias del inmueble y grababa los servicios sexuales, imágenes que posteriormente difundía como material pornográfico a través de internet.

Las mujeres debían permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender a los clientes. También estaban obligadas a entregar la mitad de las ganancias obtenidas y podían ser sancionadas con multas económicas si incumplían las normas internas del prostíbulo, como rechazar a algún cliente o ausentarse sin autorización.

La investigación culminó el pasado mes de febrero con un dispositivo policial de inspección en el establecimiento, que permitió confirmar los hechos denunciados y localizar a otras cuatro víctimas que se encontraban en las mismas condiciones. Tras la intervención, los agentes detuvieron al presunto responsable del local.

Las cinco mujeres liberadas recibieron atención y asistencia por parte de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). La Policía Nacional mantiene activa la investigación para localizar a posibles nuevas víctimas relacionadas con esta red de explotación sexual.