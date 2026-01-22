La Guardia Civil pide a Adif las imágenes de las únicas cámaras que podrían haber grabado el descarrilamiento en Adamuz

¿Por qué es importante? Aunque según Adif esas cámaras se instalaron para la seguridad de las viviendas y no apuntarían a las vías, las imágenes podrían arrojar algo más de luz sobre lo que sucedió en el accidente ferroviario de Adamuz.

Dos cámaras situadas en el apeadero de Adamuz (Córdoba), las únicas en la zona, podrían arrojar algo de luz sobre la tragedia en la que descarriló un tren de Iryo y posteriormente chocó un tren Alvia. La Guardia Civil ha solicitado a Adif esas imágenes.

En la rueda de prensa conjunta de este miércoles del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el director de Tráfico Ferroviario de Adif, Ángel García de la Bandera, éste último confirmó esa petición de acceso a esas cámaras.

"Cuando yo estaba por allí (Adamuz) sé que la Guardia Civil nos solicitó las posibles grabaciones. Lo que no sé determinar es si esas cámaras tenían un registro de grabación, porque son como unas cámaras de seguridad de una vivienda, para protección de una vivienda. No sé si se registraba en algún lado o si saltaban cuando había una incidencia", explicaba García de la Bandera a preguntas de los periodistas.

"No son cámaras de vigilancia, son cámaras de vigilancia de las instalaciones, es decir, que no necesariamente están apuntando a la vía", añadía.

El ministro Puente insistía no obstante que aunque esas cámaras "son más de seguridad de viviendas" y que no apuntarían a las vías, "toda la información o lo que se pueda encontrar estaría a disposición de la Guardia Civil".

Puente defiende que es "evidente" que el accidente no tiene que ver con el mantenimiento

En la misma ruedad de prensa, el ministro defendió que es "evidente" que el accidente de Adamuz no tiene nada que ver con el mantenimiento ni la inversión, sino con algo "mucho más complejo".

"Si hay algo evidente esta semana es que no ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente, por desgracia, si no, sería bastante más sencillo de entender qué es lo que ha pasado y también de resolverlo", manifestó.

En este sentido, Puente incidió en que no se trata de un problema de obsolescencia ni de falta de control, sino "ante otro problema que tendrán que determinar, se teme que mucho más complejo de lo que se está en este momento imaginando".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.