Europa vive uno de los dos inviernos más fríos en 13 años

Imagen de archivo del centro de Madrid durante el temporal de enero de 2026.

El invierno de 2025-2026 fue uno de los dos más fríos de los últimos 13 años en Europa, pese a ser, en conjunto, el quinto más cálido en el hemisferio norte desde al menos 1940, año en que comienza la serie histórica de temperaturas del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), dependiente de la Comisión Europea.

El último boletín climático de Copernicus señala que Europa tuvo en el último invierno meteorológico (que comprende los últimos meses de diciembre, enero y febrero) 0,09 grados más respecto a la media entre 1991 y 2020.

Sin embargo, la temperatura media global durante el invierno boreal fue la quinta más alta desde 1940, con 0,51 grados por encima del promedio de 1991 a 2020. Las temperaturas invernales en el hemisferio norte reflejaron, en gran medida, los contrastes regionales en las anomalías de temperatura y precipitación registradas en febrero.

Lluvias récord e inundaciones

Así, el pasado febrero fue el quinto más cálido jamás registrado, con 1,49 grados por encima de los niveles preindustriales, con lluvias extremas e inundaciones generalizadas en Europa occidental y la tercera menor extensión de hielo marino en el Ártico para ese mes.

Febrero de 2026 se caracterizó por una serie de intensas tormentas y precipitaciones que afectaron especialmente a Europa occidental y el norte de África. Francia, España, Portugal y Marruecos experimentaron condiciones excepcionalmente húmedas, lo que provocó graves inundaciones que causaron daños generalizados y la pérdida de vidas y medios de subsistencia.

En febrero también se produjeron graves inundaciones en otras partes del mundo, como Australia, Mozambique y Botsuana. "Los fenómenos extremos de febrero de 2026 ponen de relieve los crecientes efectos del cambio climático y la urgente necesidad de actuar a escala mundial", según Samantha Burgess, responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (Ecmwf, por sus siglas en inglés), del que forma parte el C3S.

"Con temperaturas globales que alcanzaron 1,49 °C por encima de los niveles preindustriales (el quinto febrero más cálido jamás registrado), Europa experimentó fuertes contrastes de temperatura. Unos excepcionales ríos atmosféricos (bandas estrechas de aire muy húmedo) provocaron lluvias récord e inundaciones generalizadas en Europa occidental y meridional, mientras que la extensión del hielo marino del Ártico se situó en el tercer lugar más bajo del mes", añade Burgess.

Febrero de 2026, el quinto más cálido en el mundo

Febrero de 2026 fue el quinto más cálido en el mundo, con una temperatura media del aire en superficie de 13,26 grados, esto es, 0,53 más que la media de ese mes entre 1991 y 2020. El febrero más cálido registrado sigue siendo el de 2024.

Además, el mes pasado fue 1,49 grados más cálido que la media estimada de febrero entre 1850 y 1900, esto es, el periodo preindustrial de referencia. La temperatura media de Europa en febrero de 2026 fue una de las tres más frías de los últimos 14 años, con -0,07 °C, es decir, 0,10 por debajo de la media de febrero entre 1991 y 2020.

Hubo un fuerte contraste en la temperatura media en toda Europa, ya que el oeste, el sur y el sureste registraron temperaturas superiores a la media, mientras que Fenoscandia (que comprende Finlandia, Noruega, Rusia y Suecia), los Estados bálticos y el noroeste de Rusia tuvieron condiciones frías.

Fuera de Europa, hizo más calor de lo normal en Estados Unidos, el noreste de Canadá, Oriente Medio, Asia central y el este de la Antártida, y más frío de lo habitual en Alaska, el norte de Canadá, Groenlandia y el norte de Rusia.

La temperatura media mundial de la superficie del mar para febrero de 2026 entre las latitudes 60ºS y 60ºN -es decir, todo el planeta salvo Groenlandia, la Antártida y la zona más al norte de América, Europa y Asia- fue de 20,88 grados, la segunda más alta de ese mes -solo por detrás de febrero de 2025- y apenas 0,18 menos que el récord de enero de 2024.

Hielo marino en el Ártico

Por otra parte, la extensión media del hielo marino en el Ártico fue un 5% inferior al promedio de febrero, lo que supone la tercera más baja jamás registrada en ese mes. La capa de hielo marino estuvo por debajo de la media en el mar de Labrador, la bahía de Baffin y el mar de Ojotsk.

Fue inusualmente alta en el mar de Groenlandia, donde la extensión del hielo marino alcanzó su máximo en 22 años para un mes de febrero. En el Ártico, la extensión mensual del hielo marino se acercó a la media de febrero, en marcado contraste con las extensiones muy por debajo de la media (entre un 25% y un 33% por debajo de la media) observadas en los últimos cuatro años.

Es probable que la extensión diaria del hielo marino antártico alcanzara su mínimo estival el 22 de febrero, cuando se situó cerca de la media de los últimos 48 años, en contraste con los mínimos récord o casi récord de los cuatro años anteriores. El mínimo más bajo se produjo en 2023.

