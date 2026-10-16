Dos hermanastros mueren de forma violenta en una pelea entre familias en Valdeolea (Cantabria)

Los detalles Los agentes habían establecido un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al presunto autor, que está detenido.

Dos hermanastros han muerto de forma violenta esta madrugada en Mataporquera, en el municipio de Valdeolea (Cantabria) y la Guardia Civil ha detenido al presunto autor, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Las primeras informaciones apuntan a que podría haberse producido una pelea. Los agentes habían establecido un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al presunto autor, que está detenido.

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