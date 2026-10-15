Protestas en Madrid por la contratación de una compañía de danza israelí financiada por el Gobierno de Netanyahu

Los detalles Batsheva Dance, compañía financiada por Israel, tiene tres actuaciones concertadas esta semana en los Teatros del Canal, gestionados por la Comunidad de Madrid.

Este jueves, Madrid fue escenario de una multitudinaria protesta contra la compañía israelí Batsheva Dance en los Teatros del Canal, gestionados por la Comunidad de Madrid. Organizaciones propalestinas han criticado su actuación en España por recibir financiación del Gobierno de Israel. Desde 2012, estas protestas han buscado boicotear a Batsheva, comenzando en Londres y extendiéndose globalmente, incluso a California. El coreógrafo Nacho Duato ha sido una voz activa en el boicot, participando en la manifestación. Batsheva Dance, creada en 1964 y consolidada internacionalmente en los 80, es conocida por su estilo "gaga" impulsado por Ohad Naharin.

Este jueves se ha producido en Madrid una multitudinaria protesta contra la compañía israelí Batsheva Dance, que actúa en los Teatros del Canal, gestionados por la Comunidad de Madrid. Varias organizaciones propalestinas han criticado que actúe en España por estar financiada directamente por el Gobierno de Israel.

Desde hace más de una década, diversos grupos propalestinos han tratado de boicotear las actuaciones de Batsheva. De hecho, las protestas contra esta compañía comenzaron en Londres en 2012. Protestas que se han extendido por todo el planeta, llegando incluso a California.

Hace unos días, el coreógrafo y bailarín Nacho Duato pedía boicotear este espectáculo en Cara al Show al ser entrevistado por Marc Giró: "Viene a Madrid esta compañía de Tel Aviv subvencionada por el Estado genocida de Israel a bailar tres espectáculos, mientras vienen a Madrid a bailar, están matando a niños y conquistando el territorio palestino".

Este jueves, no ha dudado en ser el primero en estar en la concentración. "Yo vengo aquí a protestar", ha asegurado ante los Teatros del Canal en una manifestación que lleva días promocionando a través de sus redes sociales.

La historia de Batsheva Dance

Batsheva Dance se creó en 1964 en Israel por la baronesa Batsheva de Rothschild, y en los años 80 se consolidó en el panorama internacional viajando por los principales teatros de todo el mundo. De hecho, de ahí viene la polémica, ya que el Estado de Israel financia un tercio del presupuesto de sus producciones, además de gastos como los desplazamientos internacionales para las giras.

En los 90, el coreógrafo, bailarín contemporáneo y profesor israelí, Ohad Naharin, la impulsó con su estilo "gaga". 'Sadeh21', que se representa esta semana en Madrid, es una de las obras más célebres y destacadas del repertorio de la compañía desde su estreno en 2011, y ya no quedan entradas para ver el espectáculo en la capital.

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