Dos heridos graves tras el derrumbe del muro de una vivienda en Getafe, Madrid

Los detalles El suceso ha tenido lugar en la calle Egeo, número 63, en el Sector 3, cuando el muro de una vivienda unifamiliar se ha venido abajo y ha alcanzado a dos personas que se encontraban en la vía pública.

El derrumbe del muro de una vivienda de la localidad madrileña de Getafe ha dejado dos heridos graves con diversas fracturas. Según ha informado un portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid, dicho muro, de 20 metros cuadrados, pertenecía a una vivienda ubicada en el número 63 de la calle Egeo.

La primera, una mujer de 41 años, presentaba una fractura cerrada de tibia de la pierna derecha y policontusiones. Fue trasladada al Hospital de Getafe.

Por su parte, un hombre 45 años presentaba un traumatismo craneoencefálico moderado, trauma pélvico con probable fractura y trauma costal. Fue trasladado por el Summa112 al Hospital 12 de Octubre.

Bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado labores de aseguramiento de la zona y agentes de la Policía Municipal de Getafe se han hecho cargo de la investigación.

