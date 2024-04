Cada año, cuando se publica el calendario laboral, el grueso de los humanos lo revisa para echar un vistazo a los festivos y puentes del año que está por venir; también de cómo caerán las vacaciones, especialmente las de los más pequeños. Y siempre, afortunadamente, empieza el año con varios festivos, ya en el mismo mes de enero. Pero una vez que entra la primavera... ¿dónde están los festivos? Hay que acudir ahí a los calendarios autonómicos e incluso a los locales en busca de un día considerado no laborable a finales de marzo o a lo largo del mes de abril.

Pero al llegar mayo... ¡ay, al llegar mayo! El mes de mayo entra con la celebración del Día del Trabajador, que siempre tiene lugar el 1 de mayo. El origen del Primero de Mayo (como también se conoce a este día) está en las revueltas de finales del siglo XIX en Estados Unidos, en las que los movimientos sindicales reclamaban el fin de las largas jornadas laborales de más de 12 horas a las que estaban sometidos en muchas fábricas.

Este día se celebran multitud de manifestaciones y protestas en defensa de los derechos laborales, impulsadas por los grandes sindicatos de cada país, en homenaje a lo que en España se conoce como "Fiesta del Trabajo". Y no es para menos, porque efectivamente, para la mayoría de los trabajadores, es una fiesta laboral. Prácticamente todos los años el 1 de mayo está contemplado como día festivo a nivel nacional, no sustituible. En el caso de que el 1 de mayo caiga en domingo —como ocurrió en 2022—, son las comunidades autónomas las que pueden elegir si trasladarlo al lunes siguiente o cambiarlo por cualquier otra fiesta que le sea propia.

En 2024, no obstante, el 1 de mayo cae en miércoles, por lo que todas las comunidades autónomas sin excepción celebran festivo este día, amén de que una afortunada, la Comunidad de Madrid, suma otro festivo más inmediatamente después: el día 2 de mayo se celebra en toda la provincia, en recuerdo del levantamiento de los madrileños contra la ocupación francesa, en 1808.

¿Desde cuándo es fiesta nacional el 1 de mayo?

El movimiento de los trabajadores de Haymarket que acabó convirtiéndose en una cita para recordar como el Día de los Trabajadores tuvo lugar a finales de los años ochenta del siglo XIX. Y fue poco después, en 1890, cuando en España se celebraron las primeras manifestaciones por el Primero de Mayo, en defensa de los derechos laborales. Ahora bien, por aquel entones, el 1 de mayo no era un día de 'fiesta'.

No fue hasta que se proclamó la Segunda República, en 1931, cuando el ministro de Trabajo del Gobierno provisional, Francisco Largo Caballero, propuso que el 1 de mayo fuera fiesta oficial, tal y como recuerdan desde UGT. Durante el franquismo no se le retiró la calidad de festivo a este día, aunque en esta época sí estaba prohibido a manifestar "su carácter reivindicativo por parte de los trabajadores", tal y como explica José Joaquín Moreno Artesero, asesor técnico de la Consejería de Educación española en Reino Unido e Irlanda, en la revista TECLA. Es decir, durante el franquismo el 1 de mayo era fiesta, pero no había manifestaciones.

Ahora bien, de la mano del movimiento obrero y sindicalista, se recuperaron y legalizaron las movilizaciones ligadas al Día del Trabajo en el año 1978, ya muerto Franco y España en proceso de democratización.

El festivo del 1 de mayo, en el resto del mundo

El Día del Trabajo, Día del Trabajador o Primero de Mayo se celebra en la mayoría de países democráticos del mundo. En inglés se conoce como Worker's Day (Día de los Trabajadores), Labour Day (Día del Trabajo) o como May Day (Día de Mayo). Y en la mayor parte de ellos, se celebra este 1 de mayo, aunque en otros países hay celebraciones similares en otros momentos del año.

En Estados Unidos, por ejemplo, la Fiesta del Trabajo se celebra el primer lunes de septiembre y si bien en este país la mayor parte de los festivos dependen de la regulación estatal, en este caso se trata de uno de los (escasísimos) festivos federales; es decir, el primer lunes de septiembre, Día del Trabajador, es festivo en todo Estados Unidos. Lo mismo ocurre en Canadá.

Al otro lado del mundo, en Australia, se celebra en diferentes fechas, en función del estado o territorio: en Canberra y el resto del Territorio de la Capital Australiana, Nuevo Gales del Sur y Australia Meridional el Día del Trabajador se celebra el primer lunes de octubre; en Victoria y Tasmania, por ejemplo, es el segundo lunes de marzo; en Australia Occidental, el primer lunes de marzo. El cuarto lunes de marzo es el Día del Trabajador en la isla de Navidad, mientras que en Queensland y en el Territorio del Norte el Día del Trabajador sí es en mayo, el primer lunes. En este último caso se le conoce como May Day; en el resto, el Día de las Ocho Horas.