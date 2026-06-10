Docentes valencianos optan por suspender la huelga indefinida y rechazan la propuesta de la conselleria de Educación

¿Por qué es importante? El profesorado de la Comunitat Valenciana llevaba de huelga indefinida desde el pasado 11 de mayo, es decir, casi un mes.

El 67% de los docentes valencianos que han votado en la consulta lanzada por la mayoría sindical de la educación pública han optado por interrumpir o desconvocar la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 11 de mayo, mientras que un 87% rechaza aprobar la última propuesta de acuerdo de la Generalitat sobre mejoras en la educación pública.

Ese 87% de los 30.238 docentes que ha votado a esta pregunta -en la Comunitat Valenciana hay casi 78.000- rechaza aprobar el último documento en su totalidad, y solo acepta firmar uno de los siete puntos de negociación, el referido a la simplificación burocrática, con un 82% a favor.

Estos son los principales resultados de la consulta realizada por la mayoría sindical de STEPV, CCOO y UGT, con el apoyo de Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) CNT, CGT, COS, CSO y Docents en Lluita, sobre el último documento con las propuestas de la Generalitat para acabar con la huelga indefinida del profesorado, que se encuentra en su quinta semana.

El 67% (de 26.217 votaciones) considera más adecuado interrumpir o desconvocar la huelga y un 33 % apuesta por mantenerla. De los primeros, un 71 % opta por suspenderla para continuar las movilizaciones en cualquier momento sin preaviso y un 29 % ha votado desconvocar la huelga para continuar las protestas el próximo curso con otros modelos de paro.

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