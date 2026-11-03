Decenas de personas intentan frenar el desahucio de Ana y sus dos hijos, de 2 y 6 años, en Madrid

Los detalles Decenas de personas se han congregado para intentar evitar este desalojo al grito de "ni un desahucio más". La Policía ha retirado del portal a los vecinos que había allí reunidos para intentar parar este desalojo.

El Sindicato de Vivienda de Tetuán busca impedir el desalojo de Ana y sus hijos, de seis y dos años, quienes podrían perder su hogar por decisión de la comunidad de vecinos, dueña del inmueble. En un contexto de precampaña electoral y próxima huelga general, el sindicato denuncia la invisibilidad de casos como el de Ana, eclipsados por discursos políticos. Ana obtuvo la vivienda de un ocupante previo y no fue informada del juicio que determinó su desalojo. Sin alternativa habitacional, el sindicato critica la injusticia de su situación. Un vídeo muestra cómo la Policía desaloja a quienes intentaban frenar el desahucio.

El Sindicato de Vivienda de Tetuán intenta frenar el desalojo de Ana y sus dos hijos, de seis y dos años. Ella lleva años viviendo en el barrio, y ahora se enfrenta a quedarse sin vivienda a instancias de la comunidad de vecinos, propietaria del inmueble.

En plena precampaña electoral y a las puertas de la huelga general del 11 de noviembre, el sindicato denuncia que los desahucios no cesan y que dramas como el de Ana y sus hijos "pasan desapercibidos" entre mítines e "intentos de apropiarse de la huelga general en clave electoral".

Al parecer, la vivienda la obtuvo de alguien que la había ocupado y a ella le llegó el dictamen del juicio sin saber que se había celebrado. Desde el sindicato señalan que, más allá de haber alquilado o comprado un inmueble sin saber que el propietario no lo era, "no hay derecho" a que ahora le echen de su hogar, destacando que no cuenta con alternativa habitacional.

En sus redes sociales han compartido un vídeo donde muestran cómo poco a poco la Policía ha comenzado a retiral del portal a las decenas de personas que había congregadas allí para intentar evitar este desahucio.

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