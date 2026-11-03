Detenidos en Barcelona dos hombres buscados internacionalmente por Croacia y Bosnia

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

Los detalles Los arrestados estaban reclamados por delitos de falsificación documental y homicidio. Uno de ellos habría utilizado documentos falsos para obtener fraudulentamente una identificación personal y el otro estaría implicado en una muerte violenta investigada en 2016.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a dos hombres de 43 años con órdenes de detención internacionales emitidas por Croacia y Bosnia y Herzegovina. El primer arresto ocurrió el 16 de octubre cuando la Guardia Urbana detuvo a un hombre por amenazas leves y daños, descubriendo posteriormente que tenía una Orden Europea de Detención por falsificación documental en Croacia. El segundo arresto se realizó el 21 de octubre, cuando otro hombre fue identificado y se detectó una Orden Internacional de Detención por homicidio en Bosnia, relacionado con una organización criminal. Ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado en Barcelona a dos hombres de 43 años sobre los que pesaban órdenes de detención internacionales dictadas por Croacia y Bosnia y Herzegovina. Ambos estaban reclamados por la Justicia de sus respectivos países por delitos de falsificación documental y homicidio, respectivamente.

El primero de los arrestos se produjo el pasado 16 de octubre, cuando agentes de la Guardia Urbana de Barcelona detuvieron a un hombre por presuntos delitos de amenazas leves y daños. Tras su traslado a dependencias de los Mossos, los policías detectaron que el documento con el que se había identificado era falso, por lo que iniciaron varias gestiones para averiguar su verdadera identidad, según han informado en un comunicado este martes.

Las pesquisas permitieron comprobar que el hombre tenía una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por Croacia por un delito de falsificación documental. De acuerdo con la investigación de las autoridades de ese país, el sospechoso "habría utilizado" documentos falsificados y una identidad usurpada para conseguir fraudulentamente un número de identificación personal en unos hechos ocurridos en 2018. Por este delito, se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid el pasado 19 de octubre.

Un homicidio investigado en Bosnia

El segundo arresto tuvo lugar el 21 de octubre, cuando agentes de Seguridad Ciudadana identificaron a otro hombre en Barcelona. Al comprobar sus datos, los policías descubrieron que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención (OID) emitida por las autoridades de Bosnia y Herzegovina.

La reclamación judicial responde a una investigación por homicidio abierta en ese país en 2016. Según las autoridades locales, el hombre "estaría presuntamente implicado" en la muerte violenta de una persona en el marco de una investigación relacionada con una organización criminal dedicada a cometer secuestros y extorsiones.

En el transcurso de la intervención, los agentes también lo arrestaron como presunto autor de un delito de falsificación de documento público.

El detenido quedó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Barcelona el pasado 22 de octubre.

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