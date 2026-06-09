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El doble grado en Educación Infantil y Primaria, entre las carreras con nota de corte más alta

Las notas de corte que salieron de los exámenes de la Selectividad del curso pasado pusieron el doble grado de Infantil y Primaria entre las carreras de más difícil acceso en muchas universidades.

Huelga (indefinida) en las escuelas infantiles (0-3) de Madrid: "Es violencia institucional contra la infancia"Huelga (indefinida) en las escuelas infantiles (0-3) de Madrid: "Es violencia institucional contra la infancia"EFE/ Juliana Leao

Sueldos irrisorios, ratios imposibles y condiciones deplorables: el sector de la Educación Infantil lleva meses (en realidad, años) quejándose por la situación que viven en las escuelas en las que los niños más pequeños, de 0 a 3 años, empiezan su educación. No es el único: este final de curso, profesores de diferentes ciclos y en distintas partes del país mantienen sus huelgas y manifestaciones para exigir al Gobierno mejoras en sus condiciones.

En Madrid, las educadoras infantiles —y educadores, pero es importante dejar claro que es una profesión altamente feminizada— llevan en huelga desde el pasado mes de abril; en Cataluña, los docentes suceden una manifestación tras otra, una de ellas coincidiendo con la visita del papa a Barcelona; y en Valencia, llevan más de cuatro semanas de huelga: "Nadie baja los brazos", aseguraba el docente Kilian Cuerda a laSexta Xplica.

Y ante una de las críticas más férreas del sector, que es la dejadez de las instituciones ante un sector clave que muchos consideran menos importante de lo que es, resulta que no son pocos los dobles grados de Educación Infantil y Primaria que tienen las notas de corte más altas en España. Aunque las carreras que copan los primeros puestos en nota de corte según los resultados de los exámenes de Selectividad de 2025 son más científicas —Medicina se lleva la palma en carreras individuales, mientras que en doble grado la de más difícil acceso es la que aúna Física y Matemáticas—, este doble grado de Infantil y Primaria tuvo notas de corte muy altas en el último curso.

Para estudiar este doble grado en la Universidad de Sevilla en 2025-2026 hacía falta tener más de un 13,07, mientras que hacerlo en Salamanca, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Santiago de Compostela exigía superar el 12. En las universidades Complutense de Madrid, de Santiago de Compostela, de Cantabria, de Almería, de Euskadi, la Autónoma de Barcelona y la Pública de Navarra, la nota estaba por encima del 11 mientras que en la Universidad de Sevilla, además, el grado en Educación Infantil exigía tener un 10,94.

Además de en Sevilla, en la Universidad de Murcia para acceder al grado de Educación Infantil era necesario obtener por encima de un 10,43, mientras que hacerlo en Las Palmas de Gran Canaria exigía un 10,15 como mínimo.

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