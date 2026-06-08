Estas fueron las carreras universitarias con notas de corte más altas en 2025

Dos estudiantes, antes de entrar a sus exámenes de selectividad (PAU) en Zaragoza en 2026

A falta de que se conozcan las calificaciones de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de este año, las notas de corte del último curso pueden servir a los estudiantes para hacerse una idea de lo que les espera.

Las notas de corte no son fijas, y lo único que muestran es a partir de qué nota entraron los estudiantes de Bachillerato en una carrera concreta el año anterior. Mientras la mayor parte de los jóvenes españoles con el último curso de educación secundaria no obligatoria ya han hecho sus exámenes de acceso a la universidad (PAU) —los de Castilla-La Mancha y Cataluña se presentan a las pruebas esta semana—, los nervios están a flor de piel a la espera de que se publiquen las notas de los exámenes.

Pero, de cara a su preparación futura, son muchos los que echan un vistazo a las calificaciones que marcaron la entrada en determinadas carreras el año pasado. Entre las 10 carreras con nota de corte más altas sólo hay dos grados individuales; el resto son carreras de doble grado que forman parte de los programas conjuntos de estudios oficiales (PCEO), es decir, que incluyen estudios de dos carreras diferentes.

Entre los dobles grados con nota más alta están dos relacionadas con matemáticas, pero también otras que incluyen Relaciones Internacionales, como el doble grado con Derecho, con Administración de Empresas o incluso con Traducción e interpretación, concretamente de francés, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Estas son las carreras y dobles grados que en 2025 obtuvieron una nota de corte más alta:

PCE Grado en Física y Matemáticas → Universidad de Sevilla (13,76) | Universidad de Granada (13,75) | Universidad Complutense de Madrid (13,74) | Universitat de València (13,54) | Universidad de Cantabria (13,46) | Universidad de Zaragoza (13,43) | Universidad de Oviedo (13,38) | Universidad de Salamanca (13,36) | Universidad de Valladolid (13,34) | Universidad de Santiago de Compostela (13,28) | Universidad de Murcia (13,18) | Universidad de Alicante (12,99)

→ Universidad de Sevilla (13,76) | Universidad de Granada (13,75) | Universidad Complutense de Madrid (13,74) | Universitat de València (13,54) | Universidad de Cantabria (13,46) | Universidad de Zaragoza (13,43) | Universidad de Oviedo (13,38) | Universidad de Salamanca (13,36) | Universidad de Valladolid (13,34) | Universidad de Santiago de Compostela (13,28) | Universidad de Murcia (13,18) | Universidad de Alicante (12,99) PCEO Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas → Universidad Politécnica de Valencia (13,62) | Universidad de Sevilla (13,60) | Universidad Complutense de Madrid (13,53) | Universidad de Málaga (13,49) | Universitat de València (13,41) | Universidad de Oviedo (13,40) | Universidad de Granada (13,33) | Universidad Autónoma de Madrid (13,24) | Universidad Rey Juan Carlos (13,15) | Universidad de Cádiz (13,11) | Universidad de Murcia (13) |

→ Universidad Politécnica de Valencia (13,62) | Universidad de Sevilla (13,60) | Universidad Complutense de Madrid (13,53) | Universidad de Málaga (13,49) | Universitat de València (13,41) | Universidad de Oviedo (13,40) | Universidad de Granada (13,33) | Universidad Autónoma de Madrid (13,24) | Universidad Rey Juan Carlos (13,15) | Universidad de Cádiz (13,11) | Universidad de Murcia (13) | PCEO Grado en Relaciones Internacionales y Derecho → Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (13,60) | Universidad Carlos III de Madrid (13,43) | Universidad de Alicante (12,98)

→ Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (13,60) | Universidad Carlos III de Madrid (13,43) | Universidad de Alicante (12,98) Grado en Biomedicina Básica y Experimental → Universidad de Sevilla (13,46)

→ Universidad de Sevilla (13,46) Grado en Medicina → Universidad de Sevilla (13,45) | Universidad de Granada (13,42) | Universidad de Córdoba (13,35) | Universidad de Málaga (13,35) | Universitat de València (13,29) | Universidad de Cádiz (13,29) | Universidad de Almería (13,28) | Universidad de Alicante (13,28) | Universidad Complutense de Madrid (13,27) | Universidad de Jaén (13,27) | Universidad Miguel Hernández de Elche (13,26) | Universidad de Huelva (13,24) | Universidad de Murcia (13,23) | Universidad Jaume I de Castellón (13,18) | Universidad Autónoma de Madrid (13,15) | Universidad de Castilla-La Mancha (13,1) | Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) (13,1) | Universidad Rey Juan Carlos (13,08) | Universidad de Cantabria (13,07) | Universidad de Salamanca (13,03) | Universidad de Castilla-La Mancha (12,98) | Universidad de Extremadura (12,95) | Universidad de Valladolid (12,89)

→ Universidad de Sevilla (13,45) | Universidad de Granada (13,42) | Universidad de Córdoba (13,35) | Universidad de Málaga (13,35) | Universitat de València (13,29) | Universidad de Cádiz (13,29) | Universidad de Almería (13,28) | Universidad de Alicante (13,28) | Universidad Complutense de Madrid (13,27) | Universidad de Jaén (13,27) | Universidad Miguel Hernández de Elche (13,26) | Universidad de Huelva (13,24) | Universidad de Murcia (13,23) | Universidad Jaume I de Castellón (13,18) | Universidad Autónoma de Madrid (13,15) | Universidad de Castilla-La Mancha (13,1) | Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) (13,1) | Universidad Rey Juan Carlos (13,08) | Universidad de Cantabria (13,07) | Universidad de Salamanca (13,03) | Universidad de Castilla-La Mancha (12,98) | Universidad de Extremadura (12,95) | Universidad de Valladolid (12,89) PCEO Grado en Traducción e interpretación de francés y Relaciones Internacionales → Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (13,42)

→ Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (13,42) PCEO Grado en Biotecnología y Farmacia → Universidad de Salamanca (13,40)

→ Universidad de Salamanca (13,40) PCEO Grado en Ciencia de Datos e Ingeniería de organización industrial → Universidad Politécnica de Valencia (13,37)

→ Universidad Politécnica de Valencia (13,37) PCEO Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas → Universidad Carlos III de Madrid (13,36)

→ Universidad Carlos III de Madrid (13,36) PCEO Grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad y el Deporte → Universidad de Sevilla (13,35)

→ Universidad de Sevilla (13,35) PCEO Grado en Ciencia e ingeniería de Datos e Informática en tecnologías de la información → Univerisdad de Oviedo (13,33)

Si prestamos atención únicamente a los grados individuales y no a los dobles grados, la carrera de Biomedicina básica en la Universidad de Sevilla es la que se lleva la palma, pero lo cierto es que podría decirse que Medicina es una de las carreras de más difícil acceso, ya que al menos 20 universidades españolas obtuvieron una nota de corte superior a 13 en el último curso.

Biomedicina básica → Universidad de Sevilla (13,46)

→ Universidad de Sevilla (13,46) Grado en Medicina → Universidad de Sevilla (13,45) | Universidad de Granada (13,42) | Universidad de Córdoba (13,35) | Universidad de Málaga (13,35) | Universitat de València (13,29) | Universidad de Cádiz (13,29) | Universidad de Almería (13,28) | Universidad de Alicante (13,28) | Universidad Complutense de Madrid (13,27) | Universidad de Jaén (13,27) | Universidad Miguel Hernández de Elche (13,26) | Universidad de Huelva (13,24) | Universidad de Murcia (13,23) | Universidad Jaume I de Castellón (13,18) | Universidad Autónoma de Madrid (13,15) | Universidad de Castilla-La Mancha (13,1) | Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) (13,1) | Universidad Rey Juan Carlos (13,08) | Universidad de Cantabria (13,07) | Universidad de Salamanca (13,03) | Universidad de Castilla-La Mancha (12,98) | Universidad de Extremadura (12,95) | Universidad de Valladolid (12,89)Grado en Ingeniería aeroespacial → Universidad Politécnica de Valencia (13,33) | Universidad Carlos III de Madrid (13,3) | Universidad de Sevilla (13,21)

→ Universidad de Sevilla (13,45) | Universidad de Granada (13,42) | Universidad de Córdoba (13,35) | Universidad de Málaga (13,35) | Universitat de València (13,29) | Universidad de Cádiz (13,29) | Universidad de Almería (13,28) | Universidad de Alicante (13,28) | Universidad Complutense de Madrid (13,27) | Universidad de Jaén (13,27) | Universidad Miguel Hernández de Elche (13,26) | Universidad de Huelva (13,24) | Universidad de Murcia (13,23) | Universidad Jaume I de Castellón (13,18) | Universidad Autónoma de Madrid (13,15) | Universidad de Castilla-La Mancha (13,1) | Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) (13,1) | Universidad Rey Juan Carlos (13,08) | Universidad de Cantabria (13,07) | Universidad de Salamanca (13,03) | Universidad de Castilla-La Mancha (12,98) | Universidad de Extremadura (12,95) | Universidad de Valladolid (12,89)Grado en Ingeniería aeroespacial → Universidad Politécnica de Valencia (13,33) | Universidad Carlos III de Madrid (13,3) | Universidad de Sevilla (13,21) Grado en Odontología → Universidad de Sevilla (13,23) | Universidad de Granada (13,13) | Universitat de València (13,1)

→ Universidad de Sevilla (13,23) | Universidad de Granada (13,13) | Universitat de València (13,1) Grado en Ingeniería física → Universidad Carlos III de Madrid (13,19)

→ Universidad Carlos III de Madrid (13,19) Grado en Bioquímica y Ciencias biomédicas → Universitat de València (13,08)

→ Universitat de València (13,08) Grado en Relaciones Internacionales → Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (13,05)

→ Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (13,05) Grado en Física → Universitat de València (13,03)

→ Universitat de València (13,03) Grado en Biotecnología → Universidad Politécnica de Madrid (12,93)

→ Universidad Politécnica de Madrid (12,93) Grado en Ingeniería biomédica → Universidad Politécnica de Valencia (12,89)

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