Cronología de hechos: una joven quiere participar en la tradicional sokatira de Basauri, en Bilbao. Sin embargo, no le dejan unirse por llevar pantalones en vez de falda, tal y como y marca la indumentaria. Por la megafonía recuerdan que es indispensable llevar la vestimenta tradicional. Su cuadrilla le había informado en repetidas ocasiones que así no cumplía las normas y que solo se limitaban a aplicarlas.

La jóven, de 26 años, lo ha denunciado en redes sociales y asegura sentirse descriminada. Así lo ha expresado en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram: "Hace un mes, cuando me apunté, lo hice diciendo que yo visto con el traje completo que algunos llaman "masculino" porque no me siento identificada con una falda por ser mujer. Me dijeron que no podía tirar si no llevaba falda".

"Ese mísmo día, trasladé mi petición de que cualquier persona, dando igual su sexo o género, pudiese participar en los actos intercuadrillas con el traje oficial bien llevado al completo, ya sea el de falda o pantalon", ha proseguido en su denuncia la joven, que afirma que "en la reunión dijeron que lo llevarían a Herriko Taldeak, cosa que no pasó. Lo llevaron por email, pero en la reunión de Herriko no se comentó nada".

El tema ha provocado división en el municipio, y el organismo que regula las fiestas dice en un comunicado que va a tratar este tema: "La vestimenta es un tema que se está tratando entre las cuadrillas en varias reuniones. Sin embargo, consideramos que un tema tan sensible requiere un debate prolongado, por lo que se decidió, entre todas, tratarlo después de estas fiestas". Por parte de Herriko Taldeak y las 16 cuadrillas que lo conforman dan por zanjada esta polémica.