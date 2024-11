En Valencia, esta vez parece que sí se han tomado en serio todas las alertas y avisos. Desde este martes, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lleva alertando a los vecinos de que estén pendientes de lo que va contando el servicio de Emergencias 112. En muchos municipios se han suspendido este miércoles las clases y se ha restringido la movilidad de vehículos privados.

En Aldaia llevan preparándose desde este martes. Allí ya han colocado unas 30 toneladas de sacos de arena, aunque su ayuntamiento admite que necesitaría 300 toneladas para poder sustituir de forma provisional y urgente las compuertas que se llevó la riada el pasado martes 29 y que impedía que se inundara el túnel que se observa en las imágenes sobre estas líneas. Los vecinos viven estos momentos con mucho temor de lo que puede venir en las próximas horas.

Y es que las últimas horas antes de la amenaza de otra lluvia torrencial se van agotando. La limpieza de las calles todavía no es suficiente, pues sigue habiendo montañas de escombros y muchas calles continúan siendo enormes lodazales. La Unidad Militar de Emergencias (UME) revisa el estado de puentes, mientras militares limpian el interior de los garajes, y lo que mas preocupa, el alcantarillado. Los Bomberos se afanan en desatascarlo, pero va a ser imposible liberar todos los desagües ante la lluvia que ya ha empezado a caer.

Además, hay miedo, mucho miedo. Prueba de ello son las calles prácticamente desiertas. La mayoría han decidido que ya no van a salir de casa, mientras que otros todavía protegen las puertas de sus casas con tablas y sacos de arena para proteger lo poco que queda en el interior y que, al menos, no entre tanta agua como hace dos semanas. No saben si servirá de mucho, pero al menos esta vez sí han sido prevenidos.