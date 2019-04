Las incógnitas sin resolver diez días después de la desaparición de Marc y Paula en el pantano de Susqueda

La búsqueda ya no se centra bajo el pantano. Ahora los Mossos estarían investigando, sobre todo, el entorno de Marc. "Se está focalizando mucho la figura paterna y la figura del muchacho", ha señalado Carlos Quilez, periodista.

Un caso que tiene desconcertados a los investigadores. Diez días después, estas son las incógnitas sin resolver:

¿Quién empujó el coche?

Lo encontraron hundido a siete metros de profundidad. Las marcas de la orilla indican que alguien lo empujó intencionadamente. Los Mossos investigan si fue uno de los chicos, o si hubo una tercera persona con ellos.

¿Cómo llegaron dentro las piedras?

Al sacarlo a flote encontraron faros y cristales rotos, faltaba una ventanilla y dentro había piedras. Pero ¿cómo llegaron allí?, ¿entraron en el coche al sumergirse? o ¿alguna de ellas fue utilizada para sujetar el acelerador?.

¿Alguien intentó hundir el kayak?

Tres piedras había también en el interior del kayak de Marc. Apareció semihundido en el pantano. Al contrario que el coche, las rocas no pudieron entrar de manera casual. Alguien tuvo que colocarlas en el centro de la embarcación.

¿Qué ponía en las notas que investigan los Mossos?

Dentro del coche los Mossos han encontrado escritos de los chicos. Notas que para los Mossos no tienen un cariz suicida, si no reflexivo. En el interior también estaban sus documentos personales. Si los dejaron allí quizás no tuvieron intención de fugarse.