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Uno en estado crítico

Diez personas intoxicadas por monóxido de carbono en un barco atracado en el Puerto de Barcelona

Los detalles Según informa el SEM, de los 19 afectados, nueve han resultado ilesos. Además, una persona que se encontraba en estado crítico ha sido trasladada al Hospital Clínico.

Varios cruceros en la Terminal del puerto en Barcelona, Cataluña (España), en una imagen de archivo Varios cruceros en la Terminal del puerto en Barcelona, Cataluña (España), en una imagen de archivoEP
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Un total de 19 personas han resultado afectadas esta pasada noche, una de ellas en estado crítico, a causa de un intoxicación de monóxido de carbono (CO) en el depósito de un barco en el Puerto de Barcelona, ha informado el Sistema de Emergencias Médicas.

Según informa el SEM en su cuenta de X, de los 19 afectados, nueve han resultado ilesos. Además, el que se encontraba en estado crítico ha sido trasladado al Hospital Clínico, y otro en estado grave ha sido llevado al hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Barcelona).

También a este último hospital han sido trasladados otros cuatro afectados con lesiones menos graves, mientras cuatro personas en estado leve han sido dadas de alta en el mismo lugar y otras nueve han resultado ilesas. El SEM ha activado un total de 12 ambulancias para asistir a los intoxicados.

Por su parte, fuentes del Puerto de Barcelona han informado a EFE de que en la pasada medianoche "se informó de que había habido un accidente laboral en un barco, el Ocean Euphrosine, que había hecho una descarga de aceites vegetales y estaba operando en el muelle de la Energía".

Una vez informados de lo sucedido, actuaron el SEM, los Bombers de Barcelona, la policía portuaria y la Guardia Civil. En estos momentos, la Guardia Civil y Capitanía Marítima "están investigando la causa de los hechos".

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