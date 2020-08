No hay mejor excusa para servirse una jarra fría que la celebración del Día Internacional de la Cerveza. Cada 7 de agosto miles de fanáticos del oro líquido rinden homenaje a esta célebre bebida. Algunos de ellos hasta se atreven a viajar a rincones del mundo realmente lejanos para degustar los mejores tragos. No obstante, como casi todas las fiestas de este año, la conmemoración se ha visto alterada por la presencia del coronavirus. Pero una compañía de cerveza americana ha decidido que esto no tiene por qué ser así, y se ha animado a repartir cerveza gratis entre los habitantes de EEUU.

“El Día Internacional de la Cerveza es un día que vale la pena celebrar todos los años, pero viajar internacionalmente para levantar una pinta en este momento no es una opción para muchos de nosotros”, cuenta la vicepresidenta de Miller Lite, la compañía que ha lanzado la iniciativa, al medio Travel and Leisure. Este “regalo” que va a hacer la empresa consiste en el reparto de cerveza gratis por aquellos estados del país que tengan nombres de naciones extranjeras.

Noruega (Iowa), Perú (Kansas), China (Maine) y México (Nueva York) son solo unos pocos ejemplos de ciudades americanas que han sido bautizadas igual que otros países extranjeros. No obstante, las personas que reciban estas cervezas gratis se toparán con una rareza: ninguna de ellas estará en lata.

Según cuenta el medio citado anteriormente, hay una creciente escasez de aluminio entre los fabricantes de cervezas, hecho que ha provocado que algunas marcas, especialmente las más pequeñas, tengan problemas para producir.

Los afortunados que se encuentren en alguno de los 110 códigos postales en los que se repartirá la cerveza simplemente tienen que acceder a la web oficial de Miller Lite. Supuestamente, al cargar su compra —debe de ser un pack de seis cervezas y es fundamental que se ponga de fecha el 7 de agosto—, la compañía hará un reembolso a la cuenta de Venmo o Paypal del cliente.

A su vez, Miller Lite también llevará un semirremolque a Escocia, en Dakota del Sur, la noche de este 7 de agosto para entregar en mano a los fanáticos de la birra tantas cervezas como soliciten. De este modo, la compañía se asegura de que nadie se quede sin su trago ante este Día Internacional de la Cerveza en plena pandemia de coronavirus.