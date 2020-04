El confinamiento está haciendo que circulen en redes sociales vídeos muy divertidos protagonizados por niños.

Es el caso de la niña del vídeo que confiesa su debilidad por una bebida y no, no es un zumo. "Me gusta la cerveza, me gusta mucho", asegura la pequeña, después de, según ella, probarla por primera vez.

En las imágenes se ve cómo la menor, sentada en la mesa con su babero, le pide a su padre que le dé un poco. Cuando le acerca la jarra, la pequeña mira a su progenitor y se sorprende con lo fría que está. "¡Mmm, me gusta!", exclama sin probarla mientras el hombre le explica que es una bebida de mayores.

Un vídeo muy divertido e inocente que dibuja una sonrisa en estos días de cuarentena encerrados en casa por el coronavirus.