La Dirección General de Tráfico (DGT) está trabajando de forma conjunta con la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA) para la creación de un nuevo tipo de matrícula. Esta medida, que todavía no se ha oficializado, apunta directamente a los coches que tienen más de 20 años de antigüedad: concretamente, se añadiría la letra 'H' al final de sus placas, para indicar que se trata de un vehículo histórico.

Estos cambios afectarían a un colectivo de vehículos que reúne a unos 6 millones de coches y ciclomotores en España, que últimamente se han visto especialmente señalados por los cambios de regulación en materia medioambiental, como ha ocurrido en Madrid.

Según indica la FEVA, ya el pasado 25 de febrero se efectuó una reunión con la DGT cuyo objetivo era "mejorar la legislación en torno a los vehículos de colección". "El objetivo de FEVA es simplificar y abaratar el proceso de matriculación histórica de forma que no queden fuera de él ningún vehículo en función de su valor", escribe la entidad en un comunicado.

En principio, el número de matrícula que el vehículo no se verá sometido a cambios. De este modo, no habrá que hacer trámites muy complejos; no obstante, dicha letra 'H' deberá ser incorporada, por lo que sí será necesario cambiar la placa.

La FEVA ha optado por trabajar en esta medida ante las últimas regularizaciones medioambientales, que tienen como parámetro principal la antigüedad del vehículo. Así, con la nueva matrícula, se da el primer paso para encontrar una nueva legislación específica para este tipo de coches y motos. Es decir, otro de sus objetivos sería evitar la actual etiqueta ambiental que limita la circulación de los vehículos más contaminantes.