Detienen a dos hombres por secuestrar, calcinar, agredir y ocultar en un coche el cadáver de un hombre en Cádiz para robarle

Los detalles La víctima se habría desplazado hasta El Puerto para verse con una mujer con la que ya había contactado anteriormente. Allí, le secuestraron, fue agredido y coaccionado para realizar diferentes pagos.

El cuerpo calcinado de un hombre fue hallado en un coche en El Puerto de Santa María, Cádiz. La Policía ha detenido a dos personas acusadas de su asesinato, quienes lo habrían retenido para sacar dinero del banco. Al intentar escapar, fue asesinado. El caso comenzó en febrero, un día después de que su hermano denunciara su desaparición. La investigación descartó el suicidio al descubrir movimientos bancarios sospechosos. La víctima había ido a El Puerto para encontrarse con una mujer, donde fue secuestrado y coaccionado. Los detenidos, con antecedentes, pasarán a disposición judicial próximamente.

Su cuerpo sin vida fue encontrado calcinado en un coche en El Puerto de Santa María, en Cádiz. Ahora, la Policía ha detenido a dos personas acusadas del asesinato de este hombre. Lo habían retenido para sacar dinero del banco y, cuando intentó escapar, lo mataron.

Porque este martes, los agentes encargados del caso han conseguido la detención de dos personas por su implicación en este asesinato en Cádiz. Todo, después de hallar un cadáver totalmente calcinado en el interior de su coche. Ocurrió en el mes de febrero, un día después de que su hermano denunciara su desaparición.

Nada más encontrar el cuerpo e iniciarse la investigación, la Policía descartó la hipótesis del suicidio. Había movimientos bancarios sospechosos que coincidían con el tiempo de su desaparición. Tal y como explica el inspector jefe de la Policía Judicial de Cádiz, Daniel Rodríguez, descubrieron que la persona "estaba desaparecida, pero desde su desaparición estaba interactuando con la banca electrónica".

Es entonces cuando comienzan las sospechas sobre los beneficiarios de esas transferencias. porque tener esos datos, les ofrece a los agentes "dudas serias en relación con el relato que cada una de ellas cuenta".

La víctima se habría desplazado hasta El Puerto para verse con una mujer con la que ya había contactado anteriormente. Allí, le secuestraron, fue agredido y coaccionado para realizar diferentes pagos. Así, hasta que intentó escaparse. En su huida se produjo el enfrentamiento que le provocó la muerte.

Después, los implicados trasladaron el cadáver hasta su coche y le prendieron fuego. Los dos detenidos tienen antecedentes por delitos contra las personas y el patrimonio. Será, previsiblemente, este miércoles cuando pasen a disposición judicial.

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