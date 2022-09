Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a un grupo criminal compuesto por cinco menores de edad, de entre 16 y 17 años, que presuntamente se dedicaban a extorsionar a otros menores de edad valiéndose de las redes sociales, amenazándoles con publicar fotos sexuales suyas si no les daban dinero.

La Policía tuvo conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia interpuesta en la Comisaría de Elche, donde una menor manifestó que estaba siendo extorsionada para pagar a cambio de que no se difundiesen unas fotografías suyas de contenido sexual, según han informado las fuerzas de seguridad en un comunicado. Los agentes del Grupo 1º de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche iniciaron una ardua investigación que permitió identificar a cinco personas que, al parecer, formaban un grupo criminal que se valía de las redes sociales para extorsionar menores de edad. En concreto, se trata de dos hombres y tres mujeres "perfectamente organizados".

En cuanto al modus operandi utilizado, consistía en ganarse la confianza de sus víctimas, chicos y chicas, a través de una conocida red social creando perfiles falsos. Una vez obtenían su plena confianza, les solicitaban imágenes de índole sexual a sus víctimas y, tras obtener imágenes comprometidas de ellos, comenzaban a extorsionarles contactando a través de la misma red social con ellos para solicitarles dinero a cambio de no difundirlas.

Todos los detenidos, menores de edad también, de entre 16 y 17 años de edad quedaron en libertad con cargos tras comparecer en dependencias policiales, quedando a la espera de ser comparecer ante la Autoridad Judicial. La Policía Nacional ha recordado la importancia de educar a los menores en pautas seguras para navegar en la red y evitar ser víctimas de delitos telemáticos, como el 'grooming', 'sextorsion' (extorsión sexual) y otros delitos derivados de estos.

Entre otras pautas, ha recomendado no proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales; desconfiar de desconocidos que se pongan en contacto con ellos a través de las mismas, a sabiendas de que, en el mundo virtual, no todo el mundo es quien dice ser; mantener los equipos actualizados y protegidos para evitar el robo de archivos; no ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto o de la Policía Nacional en caso de estar siendo víctima de acoso, intimidación o cualquier tipo de extorsión a través de Internet o redes sociales.