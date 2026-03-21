Detenido por incendiar un piso con una mujer dentro en Les Franqueses del Vallès, Barcelona

Los detalles El suceso, que se investiga como un caso de violencia machista, ha tenido lugar sobre las 23:30 horas de este viernes en un piso de un edificio ubicado en la calle Sant Joaquim, del que se han evacuado por sus propios medios los vecinos del resto de viviendas del inmueble.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre acusado de violencia machista por incendiar una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), donde se encontraba una mujer. El incidente ocurrió el viernes a las 23:30 horas en un edificio de la calle Sant Joaquim. Los vecinos lograron evacuar el inmueble por sus propios medios, y los Bomberos de la Generalitat controlaron el fuego antes de la medianoche. Afortunadamente, no hubo heridos, aunque la vivienda quedó destruida. La policía investiga la relación entre el detenido y la víctima, así como los motivos detrás de esta agresión. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado a un hombre por un delito de violencia machista, acusado del incendio de una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona) dentro de la cual había una mujer, han informado a EFE fuentes de la Policía catalana.

El suceso ha tenido lugar sobre las 23:30 horas de este viernes en un piso de un edificio ubicado en la calle Sant Joaquim de esa localidad vallesana, del que se han evacuado por sus propios medios los vecinos del resto de viviendas del inmueble, según han informado fuentes de los Bomberos de la Generalitat.

Los Bomberos han acudido al lugar con seis dotaciones, cuyos efectivos han sofocado las llamadas poco antes de la medianoche. El incendio, han indicado las fuentes de los Mossos, no ha provocado ningún herido.

El fuego ha destrozado la vivienda en la que se encontraba la mujer a quien el detenido presuntamente pretendía matar. Los Mossos mantienen abierta la investigación por este caso, en el que tratan de dilucidar la relación del hombre con la víctima y las causas que le han llevado a cometer esta agresión machista.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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