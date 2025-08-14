Detenido un hombre por provocar el incendio de Puercas de Aliste, que arrasó 3.000 hectáreas en Zamora

Los detalles La Guardia Civil le ha arrestado este jueves como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia. El fuego empezó en Puercas de Aliste y quemó unas 3.000 hectáreas en varias localidades.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por un incendio forestal en Puercas de Aliste, Zamora, que quemó 3.000 hectáreas. Otro hombre está siendo investigado por un incendio en Filiel-Lucillo, León, que afectó dos hectáreas. Ambos casos son por imprudencia. Además, el SEPRONA detuvo a un hombre por un incendio intencionado en Ávila, que arrasó 2.200 hectáreas. Este detenido, que trabajaba en extinción de incendios, confesó haber provocado el fuego para reincorporarse a su trabajo. Este año, la Guardia Civil de Castilla y León ha investigado 88 casos de incendios forestales, con 22 personas investigadas y tres detenidas.

La Guardia Civil ha detenido este jueves por la mañana a un hombre como autor de un delito de incendio forestal por imprudencia por presuntamente provocar el fuego originado en Puercas de Aliste, en Zamora, y que ha quemado unas 3.000 hectáreas.

Así lo ha afirmado el instituto armado en un comunicado en el que detalla que también hay otro hombre investigado por otro incendio, este originado en la localidad leonesa de Filiel-Lucillo, en el que se vieron afectadas dos hectáreas. En su caso también se le investiga como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El pasado martes, el SEPRONA ya detuvo a un hombre por supuestamente provocar de forma intencionada un incendio forestal que arrasó un total de 2.200 hectáreas en Ávila, concretamente en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal.

El detenido por ese incendio, declarado el pasado 28 de julio, ha sido enviado a prisión provisional. Se trata de un vecino de la zona que trabajaba en extinción de incendios y que habría confesado que provocó el fuego. Todo apunta a que lo hizo por intereses laborales: había trabajado anteriormente en las labores de extinción y, tras provocar el fuego, consiguió reincorporarse al trabajo, solo 10 días después.

Solo en lo que va de año, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y tres detenidas.