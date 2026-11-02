Detenido un hombre tras matar a puñaladas a una mujer en plena calle de Murcia

Los detalles Podría tratarse de una nuevo asesinato machista. Una vecina alertó al 112 tras escuchar gritos procedentes de una discusión en la vía pública.

Un hombre ha sido detenido este lunes por la Policía Nacional como presunto autor de la muerte de una mujer por arma blanca, cuyo cadáver fue encontrado a las 9:30 horas en el barrio murciano de La Fama. Una vecina alertó al 112 tras escuchar gritos procedentes de una discusión en la vía pública.

Fuentes policiales han informado a EFE de que la víctima fue encontrada muerta en la calle Santa Rita de Murcia y minutos después se detuvo al principal sospechoso, aunque se desconoce hasta el momento si existía relación entre ambos. La Brigada Provincial de Policía Judicial ha asumido las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos tras localizar y arrestar al sospechoso, quien, presuntamente, había emprendido la huida de la escena del crimen.

Tanto el detenido como la víctima son de nacionalidad española, según las fuentes. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar la relación existente entre el detenido y la víctima, ya que podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista.

Estamos ampliando esta información

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido