Detenida una pareja que intentaba comprar droga con su bebé, del que no tenían custodia

Los detalles Los hechos se desarrollaron cuando varias personas dieron aviso a la Policía Nacional a través del 091. La pareja no tiene la custodia del bebé, que había sido retirado por ella en Cataluña.

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una mujer y un hombre por presuntos delitos de sustracción de menores y desobediencia. Fueron sorprendidos intentando comprar droga en compañía del hijo de la mujer, un bebé que ella había sustraído en Cataluña, donde no tenía la custodia. La alerta fue dada por ciudadanos que informaron sobre una pareja en el parque de La Concordia preguntando por cocaína. Al llegar la policía, el hombre intentó huir con el bebé, pero fue interceptado. Tras confirmar la identidad de ambos, se procedió a su detención. El menor ha sido puesto bajo la protección de Servicios Sociales.

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una mujer y un hombre como presuntos autores de los delitos de sustracción de menores y desobediencia tras ser sorprendidos tratando de comprar droga en compañía del hijo de la mujer, un bebé sobre el que no tenía la custodia y que había sido sustraído por ella en Cataluña.

Los hechos, según apunta EFE, se desarrollaron cuando varias personas dieron aviso a la Policía Nacional, a través del 091, de la presencia de una pareja acompañada de un bebé, que se encontraba en el parque de La Concordia y estaba preguntando por un lugar en el que adquirir cocaína, según ha informado la Policía Nacional de Guadalajara en nota de prensa.

El hombre y la mujer fueron localizados por una patrulla de la Policía Nacional que se desplazó rápidamente al lugar, aunque al percatarse de su presencia, el hombre trató de alejarse con el menor en brazos. Los agentes le dieron el alto y le solicitaron su identificación, a lo que él alegó que la tenía en casa de un familiar y que le podían acompañar hasta allí para verificar su versión.

De camino al lugar, emprendió la huida a la carrera con el bebé en brazos pero fue interceptado por los agentes. Tras realizar diversas gestiones, los agentes confirmaron la identidad de ambos y comprobaron que a la mujer le constaba un señalamiento emitido por los Mossos d’Esquadra como presunta autora de una sustracción de menor, al constar que se había llevado consigo a su hijo sin tener la custodia legal.

Los agentes procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de ambos, de la mujer por la sustracción del menor y del hombre por un delito de desobediencia. El menor ha pasado a Servicios Sociales, que han activado los protocolos para su protección.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.