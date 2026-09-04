Detenida la madre del bebé hallado muerto en Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

Los detalles La mujer fue detenida este jueves por estar "presuntamente relacionada con la muerte del bebé", que fue localizado sin vida el pasado día 2 en el barrio de la Mina.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 33 años, madre del bebé encontrado muerto el miércoles en un bloque de viviendas del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, Barcelona. Según fuentes cercanas al caso, la detención se produjo por su presunta implicación en la muerte del bebé. El 2 de octubre, alrededor de las 13 horas, los Mossos recibieron un aviso sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del bebé en la calle Llevant. La División de Investigación Criminal sigue investigando para esclarecer las circunstancias de este trágico suceso.

Los Mossos han detenido a la madre, de 33 años, del bebé hallado muerto el pasado miércoles en un bloque de viviendas en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), han informado a EFE fuentes próximas al caso.

La policía catalana indica en un comunicado emitido este viernes que la mujer fue detenida ayer por estar "presuntamente relacionada con la muerte del bebé". El pasado día 2, en torno a las 13 horas, los Mossos recibieron el aviso de la localización del cuerpo sin vida de un bebé en el barrio de la Mina.

La policía catalana desplazó diversas patrullas al lugar, donde los agentes hallaron el cuerpo del pequeño en un bloque de pisos de la calle Llevant de Sant Adrià de Besòs, al que acudieron también varias dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

La División de Investigación Criminal (DIC) sigue trabajando para esclarecer las circunstancias de este caso.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido