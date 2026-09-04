La Policía investiga si las vigas que causaron la muerte de una niña de 11 años en Alzira se desprendieron por una hamaca

Los detalles A eso de las 19:53, Emergencias recibió un aviso para atender a dos menores. La niña estaba en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de que recuperó las constantes vitales, acabó falleciendo. Su hermano, ingresado grave en La Fe.

La Policía Nacional investiga el accidente en Alzira donde una niña de 11 años murió al colapsar unas vigas, posiblemente por el peso de una hamaca. Según 'Las Provincias', los pilares del porche no soportaron la carga, lo que provocó el desprendimiento. El incidente ocurrió en la zona del Motor de l'Aigua-Casella, aún precintada, dejando también a su hermano de nueve años gravemente herido, ingresado en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Los menores estaban con sus abuelos, responsables de las instalaciones de riego. Pese a los esfuerzos médicos, la niña falleció tras ser trasladada al Hospital Universitario de La Ribera.

La Policía Nacional está investigando si las vigas que causaron la muerte de una niña de 11 años en Alzira se desprendieron al colgar una hamaca. Así ha informado de ello 'Las Provincias', que indican que los pilares ubicados en el porche de la vivienda no habrían podido aguantar el peso hasta que acabaron colapsando. Fuentes policiales a EFE han indicado, eso sí, que todo apunta a un accidente fortuito y nefasto.

Todo sucedió en la zona del Motor de l'Aigua-Casella, lugar que sigue estando precintando, después del accidente mortal en el que murió la menor y en el que además su hermano de nueve años resultó gravemente herido, estando ingresado en el Hospital Universitario La Fe de Valencia.

Según cuenta el medio, los menores estaban pasando el día con sus abuelos, que se habían quedado al cargo de estas instalaciones de riego durante estos meses.

A eso de las 19:53, Emergencias Valencia recibió un aviso por el desprendimiento para atender a dos menores.

Hasta allí se desplazaron dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico. Al llegar los sanitarios, se encontraron a la niña con diversos traumatismos y en parada cardiorrespiratoria. A pesar de que lograron que recuperase las constantes vitales y realizaron el traslado al Hospital Universitario de La Ribera, se acabó confirmando su fallecimiento.

En la finca en cuestión se encuentra el motor de riego que abastece a toda la zona de campos agrícolas de la Casella en Alzira. Además, cuenta con una caseta rural muy antigua, que es donde se produjo el accidente que ha causado la muerte de una niña y que ha dejado a su hermano herido de gravedad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alzira ha emitido un comunicado donde lamenta "profundamente" la pérdida de la menor.

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