Desnudo y sin control: un hombre agrede a otro en Barcelona y después se autolesiona contra una pared

El hombre no fue denunciado por la agresión. Además, se desconoce si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia o si sufrió un episodio psicótico.

Un hombre desnudo y fuera de control ha agredido a un viandante en Barcelona. Al intentar reducirle decide estrellarse contra una pared. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, que han sido publicadas en redes sociales, golpe a un hombre.

Después, se escucha el grito de una mujer y, seguidamente, el agresor se lanza contra una pared y cae al suelo tras el impacto. "Son duras estas imágenes", comenta Leo Álvarez. "Esto es terrible", señala Cristina Pardo, "porque no hay respuesta por parte de la administración".

"¿Qué hacemos con estas personas que puedan estar en ese momento pasando por alguna enfermedad?", añade la presentadora de Más Vale Tarde. Beatriz de Vicente señala la necesidad de "volver a tener instituciones psiquiátricas de Salud Pública que sean gratuitas para la población".

La abogada indica que en ocasiones no pueden hacer nada, "ni dejarlos en manos de familiares sobrepasados, los abocamos a la indigencia... me parece una vergüenza social". Álvarez expone que sobre este suceso no hay denuncias y se desconoce si la persona agredida es amigo suyo. "Nos vamos a quedar con la duda de si consumió algo o es un brote psicótico", concluye.

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