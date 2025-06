Desmontando mitos sobre los trastornos de la alimentación: también los sufren hombres y personas con sobrepeso

En España, uno de cada 20 adolescentes padece un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), afectando a 400.000 personas de ambos géneros. A menudo, estos trastornos comienzan a los 12 años y rompen con el mito de que solo afectan a personas delgadas. De hecho, pueden presentarse en individuos con sobrepeso, obesidad o peso equilibrado. Aunque más comunes en mujeres, también afectan a hombres. Los TCA no se deben únicamente a motivos estéticos; suelen ser una forma de lidiar con el malestar emocional, como problemas de autoestima y conflictos internos. Con el tratamiento adecuado, es posible una recuperación completa, aunque el riesgo de recaída es alto.

Estos son solo algunas de las falsas creencias que rodean a los trastornos de la conducta alimentaria o TCA y que puede llegar a estigmatizar, aún más, al colectivo de personas que sufren y conviven día a día con esta enfermedad que complica su relación con la comida.

Los TCA, ¿lo tienen solo personas muy delgadas?

Hay trastornos de la alimentación como la anorexia nerviosa que se asocian a un bajo peso, pero los TCA no siempre corresponden a una delgadez extrema. También pueden afectar a personas con sobrepeso, obesidad e incluso un peso equilibrado.

"Alguien puede estar sufriendo un TCA muy grave y no entrar dentro del infrapeso", explica a laSexta la psicóloga Nadia del Real. "Cuesta entender que una persona con obesidad sufra un trastorno de la conducta alimentaria", añade.

¿Los TCA afectan solo a mujeres?

No, este tipo de trastorno relacionado con la comida no son enfermedades exclusivas de las mujeres. Aunque, sí que son más habituales en las mujeres, también afectan a los hombres.

Además, se diagnostican en personas de todas las edades, situando la edad de inicio en los 12 años.

Daniel González lleva con el trastorno por atracón 18 años. "Sé de gente que, a día de hoy, puede tener problemas parecidos y ni se está planteando que tengan un problema", lamenta este paciente con TCA.

¿Se debe a motivos estéticos?

La preocupación por la imagen corporal y la comida es solo la parte visible de un problema más profundo. En la mayoría de los casos, los TCA son una forma de lidiar con el malestar emocional. O en palabras de la psicóloga Nadia del Real: "Casi siempre por debajo se trata de un problema de autoestima, de conflictos, de autoconcepto, de estados de ánimo".

"No es solo, pues comes y ya está. Al final, la gente se muere", recuerda Irene López, que sufre esta enfermedad. "No sé hasta qué punto la gente es consciente de esto".

¿Los pacientes con TCA se recuperan?

Aunque el riesgo de recaída es elevado, lo más importante es detectar y tratar a tiempo cada caso. Porque "No sabes ver más allá", reconoce Irene Pérez. Y "vives mareada, sin energía".

Pero, con ayuda psicológica, apoyo nutricional y tratamiento médico, es posible conseguir una recuperación completa.