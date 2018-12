Desmontamos en menos de dos minutos todos los falsos mitos sobre el VIH que fomentan los estigmas

Quedamos con Cándida Álvarez, presidenta de Agavih para que nos ayude a desmontar mitos sobre el VIH. "No se transmite por saliva, ni por un beso, ni por compartir baño", explica.

Su propio testimonio tumba muchas de esas creencias erróneas: "En 2005 me hice una prueba rutinaria y me diagnosticaron VIH y Hepatitis C". No es una enfermedad del siglo pasado ni sólo afecta a gays y drogodependientes.

"Contraje el VIH a través de una relación sexual con una pareja estable", añade Cándida. Otro mito, no está relacionado con la promiscuidad porque dos de cada tres nuevos diagnósticos se dan en relaciones estables.

"El estigma y la discriminación son los peores efectos secundarios para una persona seropositiva", subraya Cándida. Sigue siendo una de las enfermedades más estigmatizadas por la sociedad. "Yo pudo tener la misma calidad y expectativas de vida que una persona seronegativa", apunta Cándida.

El VIH no mata siempre que se mantenga la medicación y los controles médicos necesarios. La presidenta de Agavih explica que tiene la carga viral indetectable: "Eso significa que no transmito el virus en mis relaciones sexuales".

Otro mito fuera, el de que si tu pareja es seropositiva, aunque esté en tratamiento, te lo transmitirá. Son muchos los estigmas que recaen sobre las personas seropositivas, a veces por miedo y por falta de información, pero que son completamente falsos.

Un último mensaje que lanza Cándida: "Cualquier persona sexualmente activa puede contraer el VIH". Por eso son importantes la prevención y el control para evitar nuevos diagnósticos.