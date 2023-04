Amanda Zurawski ha denunciado al Estado de Texas por "casi morir bajo su vigilancia", después de que sufriera graves complicaciones durante el embarazo que casi le cuestan la vida. La mujer se dirigió directamente a los senadores, a quienes dijo que "hablan sobre el trauma mental y los efectos negativos en el bienestar psicológico de una persona después de un aborto". Sin embargo, ha destacado que el no haber recibido "atención para abortar" también dañaba su salud mental y podría impedirle tener hijos en el futuro.

Zurawski habló de su "horrible" experiencia, que "fue el resultado de las políticas que los senadores apoyan". "Hemos escuchado mucho sobre el supuesto trauma mental y los efectos dañinos negativos en el bienestar psicológico de una persona después de un aborto, y tengo curiosidad por qué eso no es relevante también en mi caso", expresó en la audiencia del Comité Judicial del Senado de EEUU sobre el impacto de la prohibición del aborto.

"A mí no se me permitió abortar, y el trauma, el trastorno de estrés postraumático y la depresión con los que he lidiado en los ocho meses desde que me sucedió esto es paralizante", lamentó, al tiempo que destacó que debido a complicaciones que sufrió durante el embarazo, todavía está "luchando por tener hijos”.

La mujer contó a 'CNN' que a las 18 semanas de embarazo, la mujer rompió aguas, lo que la puso en alto riesgo de contraer una infección potencialmente mortal. Además, el bebé seguramente moriría. Sin embargo, como todavía tenía latidos cardíacos, los médicos, siguiendo la ley de Texas que prohíbe el aborto, le dijeron que no podían interrumpir su embarazo.

Finalmente, Amanda Zurawski recibió un aborto de emergencia, después de que su estado de salud empeorase y sufriera un shock séptico, algo que subrayó frente a los legisladores de Texas, a quienes dijo que ella podría haber sido una de las primeras pacientes afectadas por la prohibición del aborto.

"Quiero dirigirme a los senadores Cruz y Cornyn, pese a que ninguno de los cuales lamentablemente está en la sala en este momento. Me gustaría que supieran que lo que me sucedió. Creo que la mayoría de las personas que está en esta sala está de acuerdo con que fue horrible, aunque fue resultado directo de las políticas que apoyan", señaló, al tiempo que denunció que casi muere "bajo su vigilancia" y, además, como resultado de lo que le ocurrió, es posible que le hayan "robado la oportunidad de tener hijos en el futuro".

Amanda Zurawski es una de las cinco mujeres que han demandado al Estado de Texas por sus leyes del aborto restrictivas, alegando que experimentaron dolor y sufrimiento porque se les negó la atención del aborto cuando enfrentaron complicaciones de emergencia en sus embarazos.