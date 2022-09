Dentistas españoles advierten de los peligros de la nueva moda de viajar a Turquía para buscar la 'sonrisa perfecta' a un precio más reducido que por el que la conseguirían en nuestro país. En concreto, está triunfando el viaje para hacerse carillas o coronas, y ya hay muchos vídeos de pacientes que cuentan su experiencia en redes.

Los organizadores ofrecen packs de viajes con todo incluido, desde el tratamiento dental, al "traslado privado al aeropuerto", o un "anfitrión personal accesible las 24 horas". Hay incluso influencers que, a través de las redes sociales, venden las "bondades" de estos viajes y el proceso completo de su tratamiento dental.

La diferencia de precios es enorme con Reino Unido o España. En algunos casos, hasta más de la mitad. Sin embargo, lo barato a veces sale caro, y hay millones de vídeos que denuncian en redes su mala experiencia en estos viajes 'dentales' a Turquía. Tal y como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, hay personas a las que, por ejemplo, han dejado una gasa en el interior de la encía.

Ante esta moda, tanto dentistas de España como de Reino Unido están advirtiendo de que cientos de personas sufren graves complicaciones y destrozos en sus bocas. De hecho, una encuesta dental británica a la 'BBC' recoge que de 1.000 dentistas consultados, más de la mitad tuvieron que atender a este tipo de pacientes que fueron a Turquía.

En el vídeo, puedes escuchar la horrible experiencia de pacientes que viajaron a Turquía en busca de la 'sonrisa perfecta. "Larga noche. Todavía me siento fatal, me duele la cabeza, creo que tengo fiebre y siento presión todo el rato", expresa una, mientras que otra cuenta que sangra "constantemente", algo que, considera, "no es normal".