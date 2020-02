La búsqueda de Wafaa Sabbah, la joven desaparecida el pasado 14 de noviembre en Carcaixent, pocos días después que Marta Calvo y a tan solo 10 kilómetros, continúa.

Las autoridades aseguran que "en un principio" no relacionan su desparición con la de Marta Calvo, pero los investigadores ya trabajan "clarísimamente" con la hipótesis de que no sea una desaparición voluntaria, tal y como se había apuntado en un primer momento.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha explicado que inicialmente entendían "que no había relación y que parecía una desaparición voluntaria", pero esto último ahora lo ponen "muy en cuestión".

"Ya estamos trabajando clarísimamente con que no sea una desaparición voluntaria. Esa valoración inicial venía dada porque días después de su desaparición esta chica borró las redes sociales, cosa que evidentemente parecía razonable entender que hubiera sido ella misma. No tenemos nada claro sobre que tenga ningún tipo de relación. Estamos hablando de una desaparición no voluntaria, esta es la hipótesis de trabajo", ha desarrollado.

Asimismo, ha anunciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ya trabaja en la investigación del caso de Marta Calvo, se va a sumar también a las pesquisas sobre la joven de Carcaixent: "Así lo solicité y va a seguir por las líneas de investigación que tenemos que en un principio no lo relaciona con el detenido".

Wafaa acababa de irse a vivir con un amigo

Desde el día que Wafaa desapareció no ha vuelto a usar el teléfono móvil y no contesta a mensajes ni llamadas. Su familia está desesperada y su madre pide encarecidamente que no se cese en su búsqueda: "Por favor, buscad a mi hija, todavía es joven, estoy destrozada, no sé qué voy a hacer, tengo dos hijos más".

La joven acababa de irse a vivir a la localidad de Carcaixent con un amigo de bastante más edad que ella. Él asegura que se encuentra "mal" y apunta que no saben "nada" de su paradero. Este hombre ha sido interrogado en dos ocasiones y ha mostrado actitud colaborativa ante los investigadores.

Además, asegura que Wafaa "no tenía relación con sus amigas" y relata que acabaron viviendo en el mismo piso tras conocerse por "algún amigo en común". "Llevo 15 días encerrado en casa y esperando y nada. No tengo ganas de nada. Yo no la he visto con nadie, era muy reservada para sus cosas", zanja.

La denuncia por desaparición fue interpuesta por la madre de la joven el pasado 30 de noviembre a pesar de que la desaparición se produjo dos semanas antes.