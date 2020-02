El compañero de piso de Wafaa Sabbah, la joven desaparecida en Carcaixent tan solo diez días después que Marta Calvo, ha explicado en declaraciones a 'Espejo Público' que no tiene "ni idea" de lo que ha podido pasar con la joven de tan solo 19 años.

El joven asegura que se encuentra "mal" y apunta que no saben "nada" de su paradero tras casi un mes sin tener noticias de ella: "Yo no tengo ni idea, de hecho es que estamos todos igual. Es que no aparece por ningún lado".

Él ha sido interrogado en dos ocasiones y ha mostrado actitud colaborativa ante los investigadores. Además niega que pueda tratarse de una desaparición voluntaria: "Lo dudo mucho".

En las mismas declaraciones explica que todavía no conoce "personalmente" a la madre de la joven, quién denunció la desaparición tras dos semanas sin saber de ella. "Ella dejó de venir el domingo y punto, ¿sabes? Y ya no sabemos nada", apunta.

El joven también ha explicado cómo conoció a Wafaa y cómo acabaron viviendo en el mismo piso. "Nos conocimos, teníamos algún amigo en común y ya está", señala apuntando que "ella no tenía relación con sus amigas".

A pesar de que en un primer momento afirma que se conocieron por amistades en común, más tarde puntualiza que no tiene amigos en común "con ella": "Lo que tengo es un conocido pero no me ha contado nada. No he visto a nadie".

"Llevo 15 días encerrado en casa y esperando y nada. No tengo ganas de nada. Yo no la he visto con nadie, era muy reservada para sus cosas", zanja.

La búsqueda de Wafaa Sabbah continúa. La joven de 19 años desapareció el pasado 14 de noviembre en Carcaixent, tan solo diez días después que Marta Calvo y a sólo 9,5 kilómetros del último rastro de la joven en la localidad de Manuel.

Desde ese día, la joven no ha vuelto a usar el teléfono móvil y no contesta a mensajes ni llamadas. Su familia está desesperada y su madre pide encarecidamente que no se cese en su búsqueda: "Por favor, buscad a mi hija, todavía es joven, estoy destrozada, no sé qué voy a hacer, tengo dos hijos más".